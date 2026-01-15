Гай-Германика осудила ранние браки в России

Курс рубля
Российский режиссер Валерия Гай-Германика публично раскритиковала практику ранних браков в стране. Она подчеркнула, что такие союзы нередко заключаются не по любви и зрелому выбору, а из-за давления обстоятельств.
По ее мнению, для многих молодых девушек ранний брак становится способом убежать от одиночества, финансовых проблем или постоянного давления со стороны семьи. Иногда, как считает режиссер, это реакция на общее ощущение нестабильности и отсутствие опоры в жизни.
Звезда подчеркнула, что обществу стоит пересмотреть подход к институту семьи. Она убеждена, что более поздние браки, основанные на осознанности и личной готовности, куда устойчивее.
Интересно, что обсуждение вызвало широкий резонанс на фоне личных событий в семье режиссера. В прошлом году она стала бабушкой: ее дочь, еще будучи несовершеннолетней, родила ребенка и официально оформила отношения с отцом малыша.
