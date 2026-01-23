Цискаридзе признался, что ему нравится музыка современных артистов

"Ее хиты качают": Цискаридзе признался, что слушает молодых исполнителей
Фото: АГН Москва
Артист балета и педагог оказался меломаном

Прославленный артист балета Николай Цискаридзе признался, что слушает молодых исполнителей, песни которых принято журить. В плейлисте у Николая есть даже Инстасамка и Ваня Дмитриенко, которого он считает весьма одаренным молодым человеком.

Николай, как оказалось, признает не только великую классику. Впрочем, оно и неудивительно: Цискаридзе считает себя меломаном.

"Честно говоря, бывало такое, что заслушивался Инстасамкой. Ее некоторые хиты, что называется, качают", – признается артист балета.

Педагог может понять любую композицию и суть, который в нее вкладывали авторы. Нередко Николай слушает отечественную поп-музыку. И подчеркивает, что каждое поколение вправе слушать свои хиты, которые в них откликаются. Стесняться своих вкусов не стоит.

Ранее Цискаридзе резко отреагировал на снимок ведущей "России 24" Марии Григорьевой, которая, следуя трендам в соцсетях, задрала ноги в Большом театре и попозировала в лежачей позе на бортике ложи. Николай считает, что таких персон можно обязать мыть пол в течение двух недель.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник

"Вопрос времени": в США предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе

Киев обречен, считает американский эксперт

Baijiahao: Путин загнал Японию в тупик одним ударом в ответ на санкции

Москва ответила зеркальными мерами, которые грозят экономике страны тяжелыми последствиями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей