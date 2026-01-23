Цискаридзе признался, что ему нравится музыка современных артистов

Артист балета и педагог оказался меломаном

Прославленный артист балета Николай Цискаридзе признался, что слушает молодых исполнителей, песни которых принято журить. В плейлисте у Николая есть даже Инстасамка и Ваня Дмитриенко, которого он считает весьма одаренным молодым человеком.

Николай, как оказалось, признает не только великую классику. Впрочем, оно и неудивительно: Цискаридзе считает себя меломаном.

"Честно говоря, бывало такое, что заслушивался Инстасамкой. Ее некоторые хиты, что называется, качают", – признается артист балета.

Педагог может понять любую композицию и суть, который в нее вкладывали авторы. Нередко Николай слушает отечественную поп-музыку. И подчеркивает, что каждое поколение вправе слушать свои хиты, которые в них откликаются. Стесняться своих вкусов не стоит.

Ранее Цискаридзе резко отреагировал на снимок ведущей "России 24" Марии Григорьевой, которая, следуя трендам в соцсетях, задрала ноги в Большом театре и попозировала в лежачей позе на бортике ложи. Николай считает, что таких персон можно обязать мыть пол в течение двух недель.