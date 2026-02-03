Боярский вспомнил, как женился на Луппиан: "По пути забежали в ЗАГС"

Свадьбы у знаменитой пары как таковой и не было

Михаил Боярский признался, что изначально собирался стать врачом. Однако одна мысль его заставила отказаться от таких стремлений: артист вдруг понял, что не знает, как жить, если вдруг не сможет спасти человека.

"И в армии так же – ты не один, а с командой. Отвечать за ошибки других людей я не в силах. На сцене я – один. Да, рядом есть партнеры, но при этом я – царь пространства, я – герой. Режиссер пусть отвечает за спектакль, фильм – не я...", – признался актер в беседе с "Миром новостей".

Главный мушкетер страны считает себя по натуре трусоватым человеком: боится ответственности, как говорит сам. В этом отношении супруга Лариса Луппиан от него отличается: та ответственности не боится.

"Лариса не боится, а я боюсь. И всегда боялся. Поэтому и жениться сразу не хотел – боялся", – высказался Боярский.

Свадьбы, кстати, как таковой и не было: они шли на репетицию и по дороге отправились расписаться.

"Мы шли на репетицию и по пути забежали в ЗАГС. Я был в джинсах, она – в юбочке. Но мы были молоденькие и хорошенькие. Такие молоденькие, такие тупые и глупые...", – вспоминает Боярский.

Ранее Боярский рассказывал, что в детстве его мыли в тазике у включенной духовки – чтобы он не замерз. Однако себя в том возрасте актер помнит счастливым ребенком.