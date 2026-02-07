Живущий за пределами РФ Леонтьев решил продать свой "Майбах"

На рынке стоимость такого седана доходит до 35,7 млн рублей

Валерий Леонтьев решил продать свой Maybach: стоимость люксового автомобиля мощностью свыше 500 лошадиных сил оценивается от 14,5 до 35,7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о Mercedes-Benz Maybach S-Класс, который народный артист приобрел еще в 2021 году. Однако продажа автомобиля состоялась уже спустя два года – в апреле 2023-го. Информация получила огласку только сейчас.

Леонтьев проживает за рубежом уже несколько лет. Однако в собственности у эстрадного певца сохраняется квартира в Москве.

В 2025 году исполнитель "Казановы" появился на закрытом концерте в Париже, исполнив знаменитые хиты и намекнув, что прощание со сценой было не окончательным – хотя годом ранее он объявил о завершении своей карьеры.

