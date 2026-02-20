Любовь Успенская призналась, что не выступает в Кремле без любимой собачки

Для певицы ее питомец - талисман

Любовь Успенская призналась, что считает свою собаку талисманом – и поэтому она всегда носит ее с собой. Если питомца нет под рукой – даже отказывается от съемок и концертов в Кремле. В этот момент Успенская тревожится и считает, что "что-то произойдет".

"Ну чувствую я, что когда он рядом, ничего не случается!" – делится королева российского шансона.

В соцсетях, кстати, гуляет новость, в котором певица с яростью защищает свою собачку: шестилетняя девочка ранее назвала ту "смешной". В ответ певица ее обматерила: "На себя, <цензура>, посмотри" – после чего ушла, проигнорировав призывы мамы ребенка извиниться.

Ранее певица говорила, что прекратила бороться с желтой прессой, которая публикует недостоверные материалы о ее персоне.