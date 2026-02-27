Психолог допустил, что Распутина могла "недолюбить" детей из-за нарциссизма

Психолог увидел нарциссизм у Распутиной на фоне ее отношений с детьми
Фото: freepik.com
Младшая дочь певицы, как говорят, пошла в шоу "Пацанки", чтобы достучаться до матери

Младшая наследница Маши Распутиной приняла участие в шоу "Пацанки". Мария жалуется, что испытывает в семье дефицит любви и внимания. Психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, что влияние матерей не всегда сильно и благотворно – родительница может сотворить и "всякую дичь" из лучших побуждений.

"У нее, насколько я помню, нарциссическая модель поведения, желание обратить на себя внимание. В этом случае обычно человек мало обращает внимания на окружающих", – высказался психолог, говоря о поведении Распутиной.

В таком случае, возможно, дочерям не хватило внимания и любви со стороны мамы. И такой дефицит чувств, конечно, сказывается не в лучшую сторону. Детям требуется и внимание, и одобрение родителей. При дефиците они пытаются получить его любыми способами, однако зачастую безрезультатно.

У Маши Распутиной две дочери. Старшая – Лидия Ермакова, которая родилась в 1985 году и конфликтовала с мамой из-за тяжелого душевного состояния, пишет "Абзац", и влияния родного отца. Периодически Лидию возили в психбольницу. Она слышала в голове голоса и могла забыть выключить бытовые приборы дома. Ныне Лидия живет с матерью и чувствует себя значительно лучше.

А младшей дочери 25 лет. Мария недавно заявила в эфире шоу, что якобы сталкивалась с домогательствами со стороны единокровного брата. Некоторое время девушка перестала мелькать на ТВ – и теперь вернулась, чтобы достучаться до матери.

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник

"Становится неизбежным": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии для Киева

Европа готова пойти на отчаянный шаг

"Уничтожат подчистую": Лондону пообещали неприятности из-за России

Все антироссийские силы получат по заслугам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей