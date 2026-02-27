Психолог допустил, что Распутина могла "недолюбить" детей из-за нарциссизма

Младшая дочь певицы, как говорят, пошла в шоу "Пацанки", чтобы достучаться до матери

Младшая наследница Маши Распутиной приняла участие в шоу "Пацанки". Мария жалуется, что испытывает в семье дефицит любви и внимания. Психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, что влияние матерей не всегда сильно и благотворно – родительница может сотворить и "всякую дичь" из лучших побуждений.

"У нее, насколько я помню, нарциссическая модель поведения, желание обратить на себя внимание. В этом случае обычно человек мало обращает внимания на окружающих", – высказался психолог, говоря о поведении Распутиной.

В таком случае, возможно, дочерям не хватило внимания и любви со стороны мамы. И такой дефицит чувств, конечно, сказывается не в лучшую сторону. Детям требуется и внимание, и одобрение родителей. При дефиците они пытаются получить его любыми способами, однако зачастую безрезультатно.

У Маши Распутиной две дочери. Старшая – Лидия Ермакова, которая родилась в 1985 году и конфликтовала с мамой из-за тяжелого душевного состояния, пишет "Абзац", и влияния родного отца. Периодически Лидию возили в психбольницу. Она слышала в голове голоса и могла забыть выключить бытовые приборы дома. Ныне Лидия живет с матерью и чувствует себя значительно лучше.

А младшей дочери 25 лет. Мария недавно заявила в эфире шоу, что якобы сталкивалась с домогательствами со стороны единокровного брата. Некоторое время девушка перестала мелькать на ТВ – и теперь вернулась, чтобы достучаться до матери.