Рубцова назвала самый странный подарок на 8 Марта

Таня из "Универа" назвала самый странный подарок на 8 Марта
Валентина Рубцова. Фото: Mikhail Popov/wikimedia.org
Актриса рассказала о худшем и лучшем подарках на весенний праздник

Валентина Рубцова, знакомая зрителям по ролям в популярных телепроектах, неожиданно призналась, что терпеть не может один из самых распространенных подарков на 8 Марта. В беседе с журналистами она заявила, что духи – крайне сомнительный выбор для поздравления.

Актриса объяснила, что аромат – это не универсальная вещь, а глубоко индивидуальная история. Она считает, что без точного знания вкусов женщины такой презент превращается в рискованный эксперимент: одни предпочитают насыщенные и шлейфовые композиции, другие – легкие и едва уловимые. А покупать парфюм наугад – почти гарантированный способ промахнуться.

При этом знаменитость призналась, что не гонится за дорогими коробками и эффектными сюрпризами. Самым ценным для нее остается внимание близких, их участие и поддержка. Звезда "Универа" подчеркнула, что любовь семьи считает главным подарком в своей жизни, и никакие материальные знаки внимания с этим не сравнятся.

