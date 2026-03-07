Рубцова назвала самый странный подарок на 8 Марта

Актриса рассказала о худшем и лучшем подарках на весенний праздник

Валентина Рубцова, знакомая зрителям по ролям в популярных телепроектах, неожиданно призналась, что терпеть не может один из самых распространенных подарков на 8 Марта. В беседе с журналистами она заявила, что духи – крайне сомнительный выбор для поздравления.

Актриса объяснила, что аромат – это не универсальная вещь, а глубоко индивидуальная история. Она считает, что без точного знания вкусов женщины такой презент превращается в рискованный эксперимент: одни предпочитают насыщенные и шлейфовые композиции, другие – легкие и едва уловимые. А покупать парфюм наугад – почти гарантированный способ промахнуться.

При этом знаменитость призналась, что не гонится за дорогими коробками и эффектными сюрпризами. Самым ценным для нее остается внимание близких, их участие и поддержка. Звезда "Универа" подчеркнула, что любовь семьи считает главным подарком в своей жизни, и никакие материальные знаки внимания с этим не сравнятся.