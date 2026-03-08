Успенская рассказала о ненависти к подаркам на 8 Марта

Знаменитость сообщила, какие презенты ее раздражают

Любовь Успенская призналась, что далеко не все презенты на 8 Марта вызывают у нее радость. В разговоре с журналистами артистка эмоционально отметила, что некоторые подарки ей сразу же хотелось отправить в мусорное ведро.

Больше всего знаменитость раздражают бытовые наборы для кухни, которые мужчины вручают своим женщинам в праздничный день. Она отметила, что кастрюли, скалки и чайники в качестве "сюрприза" выглядят неуместно, особенно если речь идет о дешевых и некачественных вещах, которые быстро приходят в негодность. Куда приятнее получить цветы или сладости, чем напоминание о кухонных заботах.

Любимица публики также рассказала, что со временем перестала ждать подарки и предпочитает радовать себя самостоятельно. При этом главным в праздник для нее остается не материальная сторона, а присутствие родных и близких рядом – именно это по-настоящему ценно и дает силы звезде.