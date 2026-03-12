Прилучный рассказал, как его мать относится к Муцениеце после их разрыва

Прилучный рассказал, как его мать относится к Муцениеце после их разрыва
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Расставание знаменитостей было громким

Актер Павел Прилучный предался воспоминаниям о событиях, связанные с расставанием с Агатой Муцениеце, которое произошло в 2020 году и сопровождалось громким общественным резонансом. После развода девушка публично заявляла о домашнем насилии и утверждала, что бывший супруг якобы выгнал ее вместе с наследниками из дома во время пандемии.

Мужчина пожаловался, что тогда оказался под сильным давлением. В тот период он столкнулся с жесткой критикой и травлей в обществе, что тяжело отразилось на его эмоциональном состоянии. Артист рассказал, что переживал крайне сложное время и начал злоупотреблять алкоголем. Поддержку ему оказывали только несколько близких людей – двое друзей и его мать.

Говоря о реакции своей мамы, знаменитость отметил, что она до сих пор не может спокойно относиться к разразившемуся скандалу. Он объяснил, что именно она много помогала семье и заботилась о детях, когда супруги были заняты работой.

Актер сообщил, что его мама восприняла все действия бывшей невестки как предательство и до сих пор не может отпустить эту ситуацию.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

