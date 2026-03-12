Покинувший РФ Сафонов похвастался, что его дочь снимается с Киану Ривзом

Сбежавший из РФ Сафонов похвастался, что его дочь снимается с Киану Ривзом
Кирилл Сафонов. Фото: соцсети
Звездное семейство прекрасно устроилось за границей

Актер Кирилл Сафонов, который в последние годы живет за пределами России, рассказал о карьерных успехах своей дочери Анастасии. В социальных сетях артист поделился новостью, что 31-летняя наследница пошла по его стопам и добилась серьезных результатов в актерской профессии.

Довольный родитель утверждает, что его дочь сейчас принимает участие в съемках крупного международного проекта, где ее партнером по площадке стал голливудский актер Киану Ривз. Артист признался, что даже для него самого эта новость звучит почти невероятно и каждый раз вызывает удивление.

Он отметил, что путь любимой дочери к этой возможности был непростым и занял много лет – девушка долго и упорно шла к своей цели, а заметные успехи в ее карьере начали проявляться лишь в последнее время.

Известно, что речь идет о фантастическом боевике, который снимает режиссер Тим Миллер. Премьера картины запланирована на лето будущего года.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

"Взять деньги и убежать": загнанному в тупик Вашингтону предложили выход

Американцы сами усложнили себе жизнь

Три требования: Иран выставил США жесткий ультиматум

Переговоры возможны только при выполнении условий Тегерана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей