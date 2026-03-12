Покинувший РФ Сафонов похвастался, что его дочь снимается с Киану Ривзом

Звездное семейство прекрасно устроилось за границей

Актер Кирилл Сафонов, который в последние годы живет за пределами России, рассказал о карьерных успехах своей дочери Анастасии. В социальных сетях артист поделился новостью, что 31-летняя наследница пошла по его стопам и добилась серьезных результатов в актерской профессии.

Довольный родитель утверждает, что его дочь сейчас принимает участие в съемках крупного международного проекта, где ее партнером по площадке стал голливудский актер Киану Ривз. Артист признался, что даже для него самого эта новость звучит почти невероятно и каждый раз вызывает удивление.

Он отметил, что путь любимой дочери к этой возможности был непростым и занял много лет – девушка долго и упорно шла к своей цели, а заметные успехи в ее карьере начали проявляться лишь в последнее время.

Известно, что речь идет о фантастическом боевике, который снимает режиссер Тим Миллер. Премьера картины запланирована на лето будущего года.