Рианна намеренна покинуть США

Дом знаменитости обстреляли

Популярная исполнительница Рианна рассматривает возможность переезда из США после инцидента со стрельбой рядом с ее семейным гнездышком.

По информации источника, близкого к окружению знаменитости, произошедшее сильно потрясло звезду. После нападения ей пришлось срочно покинуть жилище вместе с наследниками. Сейчас любимица публики находится в состоянии шока и активно взаимодействует со стражами порядка, помогая расследованию.

Как рассказал собеседник издания Daily Mail, теперь звезда всерьез задумывается о смене места жительства. Одним из возможных вариантов она рассматривает британскую столицу. По словам источника, певицу беспокоят участившиеся нападения на известных и обеспеченных людей в Лос-Анджелесе.

Инсайдер отметил, что несколько лет назад у артистки уже была квартира в Лондоне. Теперь она снова думает о возвращении туда в целях обеспечения безопасности для себя и родных.