Пересильд назвала враньем публикации о решении дочери бросить школу

Пересильд назвала враньем публикации о решении дочери бросить школу
Юлия Пересильд. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость очень недовольна

Актриса Юлия Пересильд резко отреагировала на публикации о своей старшей наследнице Анне. Звезда утверждает, что распространившаяся в прессе информация не соответствует действительности и является откровенным фейком.

Скандал разгорелся после интервью 16-летней Анны Пересильд. Подросток объявила, что рано повзрослела и мечтает поступить в ГИТИС. После этого в ряде изданий появились сообщения о том, что мать якобы поддерживает решение дочери уйти из школы после девятого класса.

Звездная родительница публично возмутилась подобными публикациями и заявила, что журналисты полностью исказили ее слова. Актриса подчеркнула, что сведения о дочери были поданы в ложном виде. Она отказалась детально обсуждать ситуацию, заявив, что не считает нужным комментировать подобные вбросы.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

"Следим за ними": Рютте выступил с важным заявлением о России

Генсек не стал отрицать очевидное

Раскрыт неожиданный итог встречи Путина и Си Цзиньпина

Положение киевских верховодов становится все более шатким

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей