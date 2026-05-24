Пересильд назвала враньем публикации о решении дочери бросить школу

Знаменитость очень недовольна

Актриса Юлия Пересильд резко отреагировала на публикации о своей старшей наследнице Анне. Звезда утверждает, что распространившаяся в прессе информация не соответствует действительности и является откровенным фейком.

Скандал разгорелся после интервью 16-летней Анны Пересильд. Подросток объявила, что рано повзрослела и мечтает поступить в ГИТИС. После этого в ряде изданий появились сообщения о том, что мать якобы поддерживает решение дочери уйти из школы после девятого класса.

Звездная родительница публично возмутилась подобными публикациями и заявила, что журналисты полностью исказили ее слова. Актриса подчеркнула, что сведения о дочери были поданы в ложном виде. Она отказалась детально обсуждать ситуацию, заявив, что не считает нужным комментировать подобные вбросы.