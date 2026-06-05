Гагарина насмешливо обратилась к бывшему мужу

Экс-влюбленные поддерживают связь

Полина Гагарина неожиданно подшутила над бывшим мужем Дмитрием Исхаковым и с юмором объяснила причину их расставания.

Поводом для шутливой перепалки стало видео, которое фотограф опубликовал в своем блоге. В ролике худощавый мужчина пытается справиться с сильным ветром при помощи полной женщины. Публикацию автор сопроводил ироничной подписью о том, почему не стоит строить отношения с худыми женщинами.

Его бывшая возлюбленная не оставила пост без внимания и решила ответить экс-супругу в ироничной манере. Певица заявила, что именно поэтому бывший не смог ее удержать – мол, она слишком стройная и ее "унесло ветром".

Подписчики звезды оценили юмор и принялись осыпать ее комплиментами. Многие отметили, что блондинка находится в прекрасной форме и выглядит великолепно.

Мужчина поддержал шутливый тон беседы. В ответ он намекнул, что еще не теряет надежды на возвращение бывшей жены, добавив, что рано или поздно ветер обязательно переменится.