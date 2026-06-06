Катя Лель рассказала о проблемах дочери из-за ЕГЭ

Катя Лель рассказала о проблемах дочери из-за ЕГЭ
Катя Лель. Фото: соцсети
Девушка усердно учится

Подготовка к выпускным экзаменам превратилась для дочери Кати Лель в настоящий марафон. По признанию певицы, 17-летняя Эмилия настолько серьезно относится к ЕГЭ, что готова заниматься до глубокой ночи, жертвуя отдыхом ради будущего поступления в вуз.

Звезда отметила, что недавно застала наследницу за занятиями в четыре часа утра. Певица пыталась убедить дочь отдохнуть и лечь спать, однако девушка ответила, что не может отвлекаться, поскольку ей необходимо успешно сдать ЕГЭ. Артистка подчеркнула, что искренне восхищается дисциплиной и ответственным отношением дочери к учебе.

Также певица сообщила, что Эмилия самостоятельно выбрала репетиторов для подготовки к экзаменам. Все занятия проходят дистанционно в онлайн-формате.

На время обучения звездная наследница останется жить вместе с матерью. Впрочем, девушка уже задумывается о самостоятельной жизни и все чаще интересуется, когда сможет переехать в собственную квартиру.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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