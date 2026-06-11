Экотовары столичных брендов представлены в арт-павильонах "Сделано в Москве"

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Сегодня здоровый образ жизни включает не только спорт и правильное питание, но и ответственное отношение к окружающей среде. Участники проекта "Сделано в Москве" предлагают продукты и товары, которые помогают заботиться о здоровье и одновременно снижать нагрузку на природу.
Для любителей освежающих напитков представлены лимонады и тоники из натуральных ингредиентов. Бренды "Эконад" и "Ровиш" предлагают напитки на основе молочной сыворотки, трав, фруктов и ягод, а также комбучу с пробиотиками, полезными для пищеварения.
Участники проекта "Сделано в Москве" представляют свою продукцию на площадках крупнейших городских мероприятий. Товары можно увидеть в ярких арт-павильонах во время проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве", а также на Московской неделе моды и Московской неделе интерьера и дизайна. Кроме того, продукция столичных брендов доступна в каталогах популярных маркетплейсов, что позволяет покупателям заказывать ее из любой точки страны.
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