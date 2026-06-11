Экотовары столичных брендов представлены в арт-павильонах "Сделано в Москве"

Экотовары столичных брендов представлены в арт-павильонах "Сделано в Москве"
Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Сегодня здоровый образ жизни включает не только спорт и правильное питание, но и ответственное отношение к окружающей среде. Участники проекта "Сделано в Москве" предлагают продукты и товары, которые помогают заботиться о здоровье и одновременно снижать нагрузку на природу.

Здоровые сладости и натуральные напитки


Столичные производители доказывают, что полезное питание может быть вкусным. Бренды "Моджо какао" и "Ро ту гоу" выпускают шоколад, батончики, печенье, зефир и другие десерты без рафинированного сахара и продуктов животного происхождения.

Для любителей освежающих напитков представлены лимонады и тоники из натуральных ингредиентов. Бренды "Эконад" и "Ровиш" предлагают напитки на основе молочной сыворотки, трав, фруктов и ягод, а также комбучу с пробиотиками, полезными для пищеварения.

Мода с заботой об экологии


Московские компании активно используют современные экологичные материалы. Бренд "Майфлаффико" создает стильные сумки из качественной экокожи, а компания "Роро фетр" производит предметы интерьера и аксессуары из материала, изготовленного из переработанного пластика.

Вторая жизнь вещей


Бренд "Чамли" выпускает одежду из переработанных пластика и бумаги, а также использует остатки тканей для создания аксессуаров. Команда бренда "Дас" дает вторую жизнь старой одежде, превращая джинсы, рубашки и свитера в новые дизайнерские вещи. Такой подход помогает сократить количество отходов и поддерживает идею осознанного потребления.

Участники проекта "Сделано в Москве" представляют свою продукцию на площадках крупнейших городских мероприятий. Товары можно увидеть в ярких арт-павильонах во время проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве", а также на Московской неделе моды и Московской неделе интерьера и дизайна. Кроме того, продукция столичных брендов доступна в каталогах популярных маркетплейсов, что позволяет покупателям заказывать ее из любой точки страны.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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