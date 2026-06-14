Александр Петров заявил, что никогда не покинет Россию

Артист все для себя решил

Популярный актер Александр Петров поставил точку в разговорах о возможном отъезде из страны. Артист заявил, что никогда не собирался покидать Россию и не рассматривает для себя жизнь за границей, несмотря на многочисленные поездки по миру.

Кумир миллионов рассказал, что успел побывать во многих странах и долгое время провел за рубежом. Он посещал Калифорнию, путешествовал по европейским городам, однако ни одно из этих мест не вызвало у него желания остаться там навсегда.

Особенно остро, признался Петров, тяга домой ощущалась во время работы над фильмом "Дворец" режиссера Романа Полански. Даже работая в крупных международных проектах, он все равно хотел как можно скорее вернуться в Россию.

Актер объяснил свою позицию тем, что ему тяжело долго находиться в чужой культурной среде. Для себя он давно решил, что жить нужно там, где чувствуешь себя по-настоящему счастливым. Родная страна остается для звезды местом, где он чувствует себя на своем месте и где его могут понять.