Катя Лель сорвалась с декорации во время съемок

Катя Лель сорвалась с декорации во время съемок
Катя Лель. Фото: соцсети
Звезда чудом осталась цела

Очередные съемки едва не закончились серьезной травмой для Кати Лель. Певица сорвалась с декорации и рухнула с высоты, однако смогла избежать тяжелых последствий благодаря счастливой случайности.

Об инциденте артистка рассказала спустя несколько недель после произошедшего. Несчастный случай случился во время подготовки к съемочному процессу, когда участники перемещались по площадке при плохом освещении.

Звезда двигалась вслед за другими людьми и была уверена, что идет по безопасному маршруту. Однако в какой-то момент конструкция в виде большого круга неожиданно обрушилась, после чего артистка потеряла равновесие и упала вниз.

Лель призналась, что до сих пор не может объяснить, как ей удалось избежать более серьезных травм. В последний момент она сумела сгруппироваться и смягчить удар при падении.

Несмотря на сильный удар и появившиеся ушибы, певица отказалась от вызова скорой помощи. К поврежденной ноге приложили лед, после чего она продолжила съемки.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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