Бузова намерена получить компенсацию от плиточников за травму

Звезда тяжело переживает случившееся

Не успев оправиться после серьезной травмы и операции, Ольга Бузова уже ищет виновных в произошедшем. Телеведущая считает, что последствия падения могли оказаться гораздо менее тяжелыми, если бы плитка в ванной была уложена качественно.

На прошлых выходных артистка получила серьезную травму ноги после падения в душевой. Диву экстренно доставили в больницу, где ей провели операцию. Сейчас певице предстоит длительное восстановление под наблюдением врачей.

Однако даже после хирургического вмешательства звезда не смогла полностью отказаться от работы. Уже второй день подряд она покидает больничную палату ради важных мероприятий. Несмотря на тяжелое состояние и необходимость передвигаться в инвалидной коляске, звезда смогла появиться на сцене в Кремле.

Знаменитость заявила, что намерена разобраться в причинах инцидента. Артистка считает, что ситуация могла закончиться обычным ушибом, если бы плитка не раскололась во время падения. Телеведущая обратила внимание на качество выполненных работ и объявила, что у нее появились серьезные вопросы к специалистам, занимавшимся укладкой покрытия.