Мама скончавшейся Эдже Иртем вспомнила последний день дочери

Мама скончавшейся звезды "Клюквенного щербета" вспомнила последний день дочери
Эдже Иртем. Фото: соцсети
Фанаты до сих пор в шоке от случившегося

Популярная актриса Эдже Иртем, исполнительница роли Ишил в сериале "Клюквенный щербет", скончалась 15 июня, спустя сутки после того, как отметила свое 35-летие. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Тело звезды обнаружила ее мать Нурие. Женщина рассказала, что накануне они вместе праздновали день рождения знаменитости в кафе, а домой вернулись около половины девятого вечера.

По словам матери, в этот вечер дочка употребляла спиртное и принимала антидепрессанты, которые были назначены ей врачом. Ночью она слышала, как наследница вставала с постели, после чего снова легла спать.

Утром женщина попыталась позвать дочь на завтрак, однако ответа не последовало. Тогда она вошла в комнату и увидела страшную картину.

Мать актрисы рассказала, что заметила жидкость с неприятным запахом, которая вытекала изо рта дочери. После этого женщина немедленно вызвала скорую. Однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь и лишь зафиксировали смерть молодой актрисы.

Гибель звезды стала настоящим шоком для ее семьи, друзей и поклонников. Всего за день до трагедии красавица принимала поздравления с днем рождения, а уже на следующее утро ее жизнь оборвалась.

Источник: Ensonhaber ✓ Надежный источник

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