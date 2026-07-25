Катя Лель потратила крупную сумму ради спасения человека

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Катя Лель похвасталась, что недавно без раздумий рассталась с крупной суммой денег ради человека, который оказался в крайне тяжелом положении. Исполнительница заявила, что считает такие поступки естественными и уверена: если есть возможность изменить чью-то судьбу к лучшему, ею обязательно нужно воспользоваться.
Знаменитость объяснила, что желание помогать людям стало частью ее мировоззрения еще с детства. Она рассказала, что отец всегда учил ее не проходить мимо чужой беды и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации, независимо от обстоятельств. Именно этим принципом артистка руководствуется и сегодня.
"Вчера я спасла человека одного, очень хорошего. Ну нужны были ему очень сильно деньги", – сообщила звезда.
Певица также отметила, что искренне верит в существование своеобразного жизненного баланса. Она убеждена, что добро не исчезает бесследно: помощь, оказанная другому человеку в трудную минуту, обязательно возвращается тому, кто ее совершил, пусть даже спустя время.
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