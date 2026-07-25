Сбежавший в США Сафонов публично обратился к жене

Что происходит в личной жизни двух звезд, остается тайной

Саша Савельева рассказала поклонникам о переменах, которые полностью перестраивают ее внутреннее состояние. Певица объявила, что после поездки в Санкт-Петербург почувствовала начало нового жизненного этапа, а ее супруг Кирилл Сафонов, который сейчас находится в США, публично поддержал артистку.

Выходные бывшая солистка группы "Фабрика" провела в Северной столице. Она наслаждалась прогулками по городу, прокатилась по Неве на катере, а также отдохнула в загородном комплексе с бассейном. Поклонники обратили внимание, что исполнительница заметно похудела и похорошела.

Девушка поделилась, что эта поездка оказалась для нее особенно значимой. Она рассказала, что почувствовала внутренние изменения и пришла к важным выводам о себе. Певица отметила, что теперь больше не боится двигаться вперед, перестала загонять себя в рамки и научилась получать удовольствие от настоящего момента.

На публикацию отреагировал Сафонов. Актер оставил под фотографиями короткий комментарий: "Ты молодец!".

Сейчас артист находится в США, а певица вместе с их общим наследником продолжает жить в России. Последние несколько лет актер проживал в Израиле, однако после весенних обстрелов переехал в Нью-Йорк, где живет его дочь от первого брака. Как столь значительное расстояние сказывается на отношениях мужчины с певицей, остается тайной.