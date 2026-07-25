Пучков "Гоблин" посоветовал россиянам не завидовать богатым

Блогер порассуждал о социальном неравенстве

Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, высказался о том, почему не стоит сравнивать себя с обеспеченными людьми и испытывать из-за этого чувство зависти. Блогер считает, что финансовое неравенство существовало всегда и вряд ли когда-либо исчезнет, поэтому гораздо полезнее сосредоточиться на собственных целях и возможностях, чем переживать из-за чужого благополучия.

Во время эфира на радиостанции Sputnik Пучков отметил, что люди с разным уровнем доходов были и будут в любом обществе. По его мнению, попытки постоянно сравнивать свою жизнь с теми, кто зарабатывает значительно больше, не приносят никакой пользы. Так что звезда посоветовал россиянам поменьше думать о жизни богачей.

Блогер считает, что сравнивать свое материальное благосостояние разумнее с положением людей, находящихся примерно в таких же жизненных условиях.

Пучков также обратил внимание, что многим кажется, будто они живут значительно хуже окружающих, однако в действительности это совсем не так. Он добавил: "Вы живете не так уж плохо, как может показаться".