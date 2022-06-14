Европейская разведка докладывает о высоких шансах победы России

В Литве полагают, что прогнозы по окончанию конфликта на Украине неутешительные для стран Запада – российские войска демонстрируют прогресс, высока вероятность того, что Россия не проиграет, заявил литовский глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что достижение мира будет стоить Украине территориальных уступок. Альянс намерен оказать Киеву помощь в переговорах.

Украинские власти также признают, что ситуация с каждым днем становится все хуже, однако пока отчаиваться рано – они надеются, что новые поставки западного вооружения помогут переломить ситуацию.

08:56 В городе Клинцы (Брянская область) прогремел взрыв. Жители делятся моментами инцидента и рассказывают, что взрывы прозвучали около восьми утра, после был замечен военный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Официальных данных пока нет.

07:41 Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате украинского обстрела.

07:20Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Гольмовский и Михайловка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, пишет телеканал "360".

14 июня

21:10 ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.

17:31 Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса "Евровидение-2023", несмотря на боевые действия на территории страны.

17:18 Число раненных при обстреле украинскими войсками Майского рынка в Буденновском районе Донецка возросло до 18, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

16:44 Украинские войска обстреляли Горловку.

15:18 Украинское Минобороны подтвердило, что Северодонецк перешел под контроль России.

14:24 Зеленский обратился к американским евреям с призывом способствовать усилению санкций против России и ускорению поставок оружия.

13:10 Число жертв украинского обстрела на Майском рынке в Донецке выросло до 3 человек, еще 4 пострадали, сообщает штаб теробороны ДНР.

12:40 Украинскому обстрелу подвергся людный рынок в центре Донецка, погибли женщина и ребенок, есть раненые.

12:24 Российские средства ПВО сбили Bayraktar в районе Луганска.

12:01 Глава Святогорска согласился возглавить администрацию города после освобождения по предложению главы ДНР.

11:42 ВСУ обстреляли несколько районов Донецка из РСЗО "Град", снаряды упали в Киевском и Куйбышевском районах города, а также неподалеку от больницы Вишневского.

11:25 Ведущие предприятия, которые производят высокоточное вооружение, работают "не покладая рук", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

10:38 Власти Запорожья сообщили, что спецслужбы Украины начали запугивать местных жителей терактами.

13 июня

Новости спецоперации предыдущей недели, с 6 по 12 июня – в трансляции "Утра".