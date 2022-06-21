Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Россия выражает готовность к переговорам, Украина от них отказывается, пока не получит "более сильную" переговорную позицию

Украинская сторона ждет поставок оружия со стороны Запада, заявляя, что даже при их отсутствии готовы продолжать противостояние с Россией. В Киеве заявляют, что готовы вернуться к переговорному процессу с Москвой, но ближе к концу августа, когда их войска перейдут в контрнаступление. В то же время в России готовы в любой момент вернуться к обсуждению условий перемирия. 

В западных странах отказываются от вещания российских телеканалов, транзит товаров в Калиниградскую область через Литву был прекращен. При этом Владимир Путин во время ПМЭФ отметил, что изолировать Россию невозможно, и российское руководство будет готово к нормальному возобновлению отношений с ЕС и США, как только к власти придут адекватные политики. 

Все новости спецоперации за неделю с 20 по 26 июня – в трансляции "Утра". 

8:25 Референдум в Херсонской области по вхождению в состав РФ запланирован на осень, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

21 июня

20:45 Песков заявил, что задержанные на Украине наемники из США были вовлечены в незаконную деятельность и должны понести ответственность за преступления.

19:34 СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море.

18:25 Свыше 90 человек эвакуированы с буровых платформ "Черноморнефтегаза", на объектах осталась охрана, сообщил Аксенов. По его словам, подтверждается информация о трех раненых и семи пропавших без вести после украинской атаки на буровые платформы.

17:35 При обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка пострадали 4 человека, в том числе ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

16:55 Российский СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР первые уголовные дела о преступлениях киевского режима.

16:50 Мэр Донецка заявил, что обстрел города продолжается, наблюдается дым в районе городской больницы № 1, в дыму близлежащий жилой комплекс "Вишневый.

16:15 Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений, заявил РИА Новости депутат от Крыма Шеремет.

14:48 Три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения в результате удара со стороны Украины. Добыча приостановлена.

14:32 В Одессе прогремели два сильных взрыва, сообщают местные жители.

13:54 Россия оставляет за собой право предпринимать действия по защите своих нацинтересов на фоне блокировски транспортного транзита в Калининград Литвой, сообщили в МИД.

13:20 ВСУ нанесли удар по Михайловке в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили власти республики.

12:57 Украина нанесла удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

12:41 Минюст Украины сообщил о запрете судом партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

12:20 Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. 

11:37 Совет ЕС продлил на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя.

11:22 Ракетой "Оникс" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожена станция управления БПЛА "Байрактар" и два аппарата, сообщили в Минобороны России.

11:06 Глава МИД Литвы сообщил, что запрет на транзит товаров в Калининградскую область был введен после консультаций с Еврокомиссии и под ее руководством.

11:02 Выборы губернаторов в 2022 году обязательно состоятся, несмотря на специальную военную операцию, сообщили в Кремле. 

10:17 Если Евросоюз не исправит ситуацию с блокадой Калининграда, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов.

9:50 Утерян контроль над Метелкино в Северодонецке, сообщает глава Луганской ОГА Украины Сергей Гайдай

9:31 В центре Донецка раздались мощные разрывы.

8:51 Поселок Тошковка, южнее Северодонецка в ЛНР, освобожден от украинских военных формирований, заявил помощник министра внутренних дел республики.

8:17 Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной поселка Суземка. Пострадал один человек.

20 июня

Трансляция спецоперации за предыдущую неделю с 13 по 19 июня – по ссылке.

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