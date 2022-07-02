Важные бои ведутся на территории ЛНР

Старт спецоперации на Украине был дан российским главнокомандующим Владимиром Путиным 24 февраля. За прошедшее время российским войскам при поддержке бойцов двух республик Донбасса удалось существенно продвинуться.

Из последних важных достижений: 25 июня Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком в ЛНР. Спустя несколько дней начались бои за Лисичанск. Этот город, расположенный в Луганской народной республике, представляет важное стратегическое значение, его планируют освободить от украинских нацистов в кратчайшие сроки.

При это многим очевидно, что конфликт на Украине является резким обострением противостояния России и Запада. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что одной из целей спецоперации является "уничтожение американской химеры" в Незалежной.

11:29 В порту Бердянска затопленный в марте текущего года после удара ракетой Украины "Точка-У" десантный корабль "Саратов" подняли на поверхность. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

10:15 Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине – Минобороны РФ.



10:10 Украинские силовики успели уничтожить часть документов в Северодонецком аэропорту, который готовили под базу НАТО. С оставшимися бумагами, подтверждающими присутствие там иностранных наёмников, сейчас работают следователи

2 июля

21:15 Киев обратился к Турции с требованием арестовать в порту Карасу грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы", которое перевозит украинское зерно из Бердянска. Реакция турецкой стороны на это обращение пока неизвестна, пишут СМИ.

19:44 Замглавы МИД Грушко: НАТО демонизировал Россию, потому что не может жить без противника, передает телеканал "360".

19:40 В Донецке с июля началась выдача паспортов РФ, сообщило МВД ДНР.

19:31 В ЛНР заявили об установлении контроля над окраинами Лисичанска.

18:35 Украинские войска обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами, рассказал помощник главы МВД ЛНР

17:45 Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских боевиков.



17:08 Украинские боевики нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка.

16:34 Защита подала в суд в ДНР кассационную жалобу для смягчения приговора наёмнику из Марокко, осужденному на смертную казнь, сообщил для СМИ адвокат

14:49 Задымление у Крымского моста связано с горением травы, сообщили в МЧС. Источник в руководстве Крыма сообщил, что это связано с учениями Минобороны. При этом движение по Крымскому мосту в сторону Кубани затруднено из-за ДТП, сообщили в "Упрдор "Тамань".

14:12 Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в Николаевском глиноземном заводе.

13:43 Российский посол заявила, что МИД Болгарии проигнорировал ее обращение, она намерена поставить перед руководством России вопрос закрытии посольства в Софии.

13:41 Путин в разговоре с премьером Индии Моди указал, что Киев и Запад срывают урегулирование на Украине.

13:38 МИД Болгарии отклонил ноту посольства России. Решение об отзыве 70-ти российских дипломатов и сотрудников российских диппредставительств осталось в силе.

13:12 Телефонный код города Донецка в ДНР меняется с украинского +38(062) на российский +7(856), сообщил мэр города Алексей Кудемзин.

12:30 ВС РФ взяли под контроль Лисичанский НПЗ, шахту Матросскую, Желатиновый завод и населенный пункт Тополевка – Минобороны РФ.

12:29 Глава Еврокомиссии выступила по видеосвязи перед депутатами Верховной рады и рассказала, какие реформы украинским властям необходимо провести, чтобы были созданы условия для вступления Украины в ЕС.

12:10 Вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще не состоялось, это долгий процесс, не ясно, сколько времени он займет – Эрдоган.

11:33 Нынешние действия Запада показывают только его желание воспрепятствовать объективному историческому процессу и удержать доминирование любой ценой, заявил Лавров.

10:45 В Луганске открылся первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов.

10:07 ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз "так долго, как потребуется", сообщил глава ЕК.

10:03 Эммануэль Макрон в ходе минувшего саммита G7 пытался убедить Джо Байдена в незаменимости российской нефти, сообщила газета New York Post.

9:42 Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

9:01 Впервые за 8 лет из Симферополя в Бердянск Запорожской области отправился регулярный автобус, сообщили власти Крыма.

8:56 В ДНР вступил в силу документ с положениями о смертной казни. Приводить в исполнение эту меру наказания начнут с 1 января 2025 года.

8:24 Украина ввела визовый режим с Россией.

1 июля

21:47 Националисты взорвали зернохранилище под Днепром и обвинили ВС РФ – МО РФ.

21:29 Заказчиком теракта в районе телецентра Херсона являются украинские власти, сообщили РИА Новости в администрации региона.

20:49 Украина пыталась 29 июня сорвать обмен 144 на 144 пленных.

20:31 Пушилин: ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, сделаем все, чтобы все вернулись домой.

20:11 В Мелитополе открылось первое отделение Промсвязьбанка в Запорожской области.

19:42 Среди обмененных 29 июня военных ДНР 95% подверглись пыткам и жестокому обращению.

19:02 В Херсоне прозвучал взрыв, сообщает ТАСС.

18:35 Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом ФРГ "наращивание оборонной поддержки" Украины.

18:06 Киевский городской совет принял решение об открытии первого на Украине производства по пошиву женской военной формы.

17:13 Энергоснабжение уже налажено в морском порту Мариуполя, он готовится к началу работы.

16:45 США предоставят Украине в ближайшие дни новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий в том числе системы ПВО.

16:23 МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских, в ответ на признание ДНР и ЛНР.

16:00 Посольство ДНР в Москве откроется 12 июля.

15:32 Принуждение Украины к невыгодному миру будет иметь ужасающие последствия планетарного масштаба, заявил Джонсон.

15:07 Кадыров сообщил о взятии под контроль более половины города Приволье в ЛНР.

14:42 ВФУ атаковали Горловку, ранен мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

13:36 Минобороны России о высказалось по поводу состоявшегося обмена военнопленными 144х144, заявив, что он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

11:53 Сотрудники российского СК документируют последствия варварских обстрелов мирных районов Донецка со стороны украинских военных.



11:40 Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный, сообщили в Министерстве обороны, пишет "Пятый канал".

10:38 Херсонский политик и экс-депутат украинской Верховной рады Алексей Ковалев сообщил о совершенной против него украинскими спецслужбами диверсии.

09:47 Первое торговое судно вышло из порта в Бердянске Запорожской области после перезапуска работы. Оно доставит семь тысяч тонн зерна в дружественные страны, передает телеканал "360".

07:42 Все значимые пути в Лисичанск и из него контролируются войсками России и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск полностью перекрыта, заявил посол ЛНР Мирошник.

07:40 Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль российский сил и сил ЛНР, завершена зачистка в районе Лисичанского завода РТИ, заявил посол ЛНР Мирошник

30 июня

21:47 Кадыров сообщил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск, город скоро будет освобожден.

21:02 Пленный наемник из СШАХьюн увидел на Украине "много коррупции и некомпетентности".

20:17 Наемник из США Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что американская пропаганда лжет о событиях на Украине.

19:39 Деятельность правоохранительных органов в Херсонской области будет регулироваться российским законодательством.

18:23 Пушилин заявил, что состоялся обмен пленными – ДНР получила 144 военных, столько же передали Украине.

17:55 Отец приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца обратился к Путину с просьбой поспособствовать его помилованию

17:26 СК РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об угрозе теракта.

16:57 В ДНР с 11 июля запускаются пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь.

16:21 Сирия приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР, сообщает МИД.

15:50 Причастных к преступлениям в Донбассе украинских военных будут судить в ДНР и ЛНР, сообщил Бастрыкин.

15:32 Лидеры НАТО утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности

15:04 Уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по Случевску в Погарском районе.

14:34 В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой погиб мужчина.

13:24 ВФУ ведут обстрел Ясиноватой, используя артиллерию калибром 152-мм. По данным Представительства СЦКК в ДНР, по городу с позиций украинских боевиков в Авдеевке выпущено уже 15 снарядов

12:03 ВКС России высокоточными ракетами уничтожили базу ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, а также базу горючего в районе Кульбакино Николаевской области.

11:18 Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают в его окрестностях запрещенные противопехотные мины, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

09:15 Губернатор Курской области заявил, что сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведенным ещё в советское время.

09:13 Два жилых дома сгорели, повреждены здание администрации и коммуникации после ракетного удара ВСУ по Новой Каховке. Число пострадавших увеличилось до шести, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

08:30 Продолжительность спецоперации на Украине зависит от срока выполнения поставленных целей, заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, пишет телеканал "360".

07:50 Российские силовики обезвредили диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области, в ее арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.

07:10 Восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают ВС РФ, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор курской области Роман Старовойт.

29 июня

21:24 Канцелярия Ниинисте сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

21:23 Германия и Нидерланды предоставят Украине ещё шесть САУ Panzerhaubitze 2000.

21:01 Германия и Франция на саммите НАТО будут настаивать на сохранении Основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, хотя его не упомянут в итоговом заявлении, пишет Welt.

19:18 Взрывы в порту Бердянска произведены во время разминирования территории, заявили власти.

19:08 Член администрации Запорожской области сообщил о взрыве в порту Бердянска, не исключен теракт.

18:25 Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России.

17:44 США ввели запрет на импорт золота из России, сообщил Минфин страны.

17:34 В новый санкционный список США включена Тина Канделаки.

17:25 США расширили санкционный список по России, сообщили в Минфине.

17:14 Финский производитель шин Nokian Tyres с крупнейшим активом в России принял решение о контролируемом уходе с российского рынка.

16:34 Генсек НАТО Столтенберг заявил, что санкции в отношении России – это цена, которую стоит заплатить за свободу.

15:59 Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении – Лавров.

15:20 Белый дом сообщил, что США завтра объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу.

14:50 Макрон, комментируя призывы Зеленского объявить Россию "спонсором терроризма", заявил, что не разделяет такой "методологии".

14:26 Лисичанск остался последним форпостом ВСУ в ЛНР, уже освобождено 98% территории республики, заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

13:40 G7 заявила, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в том числе поставками оружия.

13:25 Рогозин: НАТО передает украинским военным спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний.

13:13 Спикер парламента ЛНР допустил, что сдавшихся украинских военных с северодонецкого "Азота" могут обменять

12:25 В ЛНР отследили передвижение американской РСЗО, из которой обстреляли Перевальск, она скоро будет уничтожена.

11:53 Байден заявил, что "семерка" работает над решением вопроса экспорта зерновых с Украины.

11:18 Средства ПВО РФ перехватили семь украинских ракет "Точка-У" в ЛНР и 10 ракет РСЗО в Харьковской области и ДНР.

11:16 Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 ВСУ.

10:38 Киев впервые ударил по Донбассу мощной американской ракетой.

09:43 СК РФ предъявил украинскому военному обвинение в убийстве жителя Мариуполя за неправильное произношение слов на украинском.

09:20 Кравцов сообщил, что вопрос переноса учебного года в приграничных с Украиной территориях не обсуждается.

08:39 Трасс призвала Запад не проявлять признаков усталости или желания уступить на фоне украинского кризиса.

08:11 Турецкая компания намерена передать Украине три беспилотника Bayraktar



28 июня

21:45 Завод "Азот" в Северодонецке почти не пострадал и скоро заработает на благо ЛНР, заявили в Народной милиции.

21:35 В ситуации с торговым центром в Кременчуге много несостыковок, выглядит как провокация в Буче, заявил первый зампостпреда РФ при ООН.

21:19 Компания Baykar заявила, что бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги всей страной.

20:19 Зампред Совбеза РФ Медведев: ответные меры РФ на запрет транзита в Калининград будут очень жесткими, они способны "перекрыть кислород" нашим прибалтийским соседям.

19:27 На территории "Азовстали" эксгумированы останки 172 украинских военных, сообщила генпрокуратура ДНР.

18:59 Байден объявил о повышении импортных пошлин на ряд товаров российского экспорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией.

18:17 Украина получила от Японии кредит в $500 млн. Срок его погашения составит 30 лет, сообщили в Киеве.

17:29 Ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуг, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

17:01 Москва подтвердила свое участие в саммите G20, Индонезия надеется на очный формат мероприятия – Кремль.

16:28 Зеленский провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

16:26 Россия ввела санкции против 43 граждан Канады. В перечне теперь 701 человек.

16:12 В Минобороны сообщили об уничтожении цехов завода ‘Артем’ в Киеве, где производились боеприпасы для РСЗО.

15:12 Помощник президента США Салливан подтвердил, что Вашингтон поставит Киеву средства ПВО средней и большой дальности.

14:48 Киев пытается с помощью заградотрядов остановить бегство своих подразделений в районе Лисичанска – МО РФ.

14:47 ВКС РФ высокоточным оружием поразили три взвода РСЗО "Град", взвод гаубиц М-777, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт".

14:40 ВС РФ нанесли ракетный удар по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем", расположенной в украинской столице. Там производили боеприпасы для украинских РСЗО, объект поражен.

14:23 Зеленский заявил, что "сейчас не время для переговоров", передает Франс Пресс.

13:54 Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы военные действия на Украине закончились до наступления зимы, передает Рейтер.

14:47 В ДНР заявили, что украинские войска потеряли погибшими в общей сложности более 50 тысяч человек.

13:23 Электричество будет подведено к порту Мариуполя в считанные дни – Пушилин.

13:01 Кремль: РФ уважает право ДНР и ЛНР самим решать вопрос о своем будущем.

12:20 Помощник Кадырова по силовому блоку заявил, что найдены доказательства подготовки северодонецкого аэропорта под создание базы НАТО.

11:39 Украина заявила, что прекращает действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности.

11:11 На данный момент в заложниках у боевиков на территории "Азота" не остается никого, сказал посол ЛНР.

10:43 Руководитель управления разведки украинского минобороны Буданов в интервью FT пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории.

10:17 Во дворце культуры освобожденной Новой Каховки в Херсонской области заработала доставленная из Санкт-Петербурга выставка военно-исторического музея артиллерии.

09:32 Из промзоны северодонецкого "Азота" за воскресенье эвакуировано еще более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР.

08:48 Парламент ДНР допустил отмену смертной казни после трибунала над военными преступниками.

08:11 Силы ЛНР и РФ активно сжимают кольцо в Лисичанске, сообщает источник.

07:06 Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР продолжают зачистку территории "Азота".

27 июня