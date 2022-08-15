Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Victor/XinHua/www.globallookpress.com
Российские военные продолжают зачищать Донбасс

В Пентагоне полагают, что инцидент со взрывами в Крыму на прошлой неделе был спровоцирован украинскими силами. Минобороны России такую версию опровергает – по информации ведомства, никакого огневого воздействия на территории аэродрома не было. Жители Новофедоровки не исключают как детонации снарядов из-за жары, так и возможной диверсии.

Украинская сторона уверяет, что ведет переговоры с Западом по поводу вероятного удара по Крымскому мосту, а в Запорожской области рассматривают возможность приостановки работы АЭС из-за обстрелов со стороны Украины. 

Все новости за неделю с 15 по 21 августа – в трансляции "Утра". 

9:05 Администрация Запорожской области предложила Украине объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

8:34 В США опасаются вербовки афганских военных Россией и Китаем.

15 августа

Новости спецоперации предыдущей недели – в трансляции с 8 по 14 августа. 

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