Курс рубля
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В Пентагоне полагают, что инцидент со взрывами в Крыму на прошлой неделе был спровоцирован украинскими силами. Минобороны России такую версию опровергает – по информации ведомства, никакого огневого воздействия на территории аэродрома не было. Жители Новофедоровки не исключают как детонации снарядов из-за жары, так и возможной диверсии.
Украинская сторона уверяет, что ведет переговоры с Западом по поводу вероятного удара по Крымскому мосту, а в Запорожской области рассматривают возможность приостановки работы АЭС из-за обстрелов со стороны Украины.
Все новости за неделю с 15 по 21 августа – в трансляции "Утра".
9:05 Администрация Запорожской области предложила Украине объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС
8:34 В США опасаются вербовки афганских военных Россией и Китаем.
15 августа
Новости спецоперации предыдущей недели – в трансляции с 8 по 14 августа.
Антироссийский маховик продолжает раскручиваться
Вашингтон стремится сунуть свой нос куда не следует