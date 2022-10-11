Переговоров между сторонами в ближайшее время не будет

Несмотря на освобождение некоторых населенных пунктов в Донбассе, основной темой прошлой недели стал подрыв Крымского моста. Источники, близкие к разведке утверждают, что украинцы планировали теракт именно в юбилей Владимира Путина 7 октября, однако водитель, который не догадывался об их планах, сделал внеплановую стоянку вечером.

Сейчас движение по мосту частично восстановлено, дополнительно полуостров связали с основной континентальной частью России с помощью паромной переправы.

При этом эксперты спорят, попадает ли разрушение Крымского моста под действие ядерной доктрины государства. Песков, комментируя это журналистам, отмечал, что постановка подобного вопроса "не совсем корректна".

На этом фоне в стране продалжается частичная мобилизация. О выполнении поставленном Минобороны плане отчитались более 35 регионов. Сколько всего человек было призвано официально не сообщается.

Также Шойгу назначил первого командующего объединенной армией в зоне боевых действий Суровикина. Как проходит СВО на Украине – в трансляции "Утра".

13:24 Центр Одессы остался без света.

13:15 Лавров: не исключаю, что Зеленский как запретил себе общаться с Россией, так и разрешит – зависит от его настроений и указаний с Запада.

12:50 Глава МИД Венгрии сообщил, что посетит на этой неделе Москву, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом".

12:37 Глава Львовской области сообщил о трех взрывах на двух объектах энергетики в регионе.

12:29 Одна из крупнейших на Украине горнорудных компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.

12:24 Шойгу проверил ход подготовки призванных в рамках мобилизации на полигонах Западного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

12:07 Во Львове после взрывов пропал свет.

11:42 Новые взрывы звучат в Винницкой и Ровенской областях.

11:27 Военком Якутии: "Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили – вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет".

11:22 Украинские издания пишут о новых взрывах в Кривом Роге.

11:05 Лидеры стран "Бухарестской девятки" осуждают массовые бомбардировки городов Украины, которые в соответствии с международным правом представляют собой военные преступления.

11:01 Снова слышны взрывы в Запорожье.

10:55 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области.

10:30 Сообщают о взрывах на Шепетовском железнодорожном узле, Шепетовском ремонтном заводе и объектах 11-го зенитно-ракетного полка ВСУ.

10:03 Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины – власти.

9:50 Все ночные попытки украинских войск прорвать оборону в Херсонской области отбиты, ПВО отразила попытку удара по Антоновскому мосту, сообщил Стремоусов.

9:35 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ровно и Кривом Роге.

9:33 В Киевской области сработала система ПВО.

9:24 МИД Казахстана прорабатывает вопрос о полной эвакуации сотрудников посольства республики на Украине, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

9:20 По Запорожью ударили 12 ракет С-300, есть попадания в гражданские объекты, заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

9:09 Появились сведения о взрывах в Одесской области и Виннице.

8:59 Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.

8:52 Сообщается об ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

8:32 Украинская сторона сообщила, что в ходе обстрелов накануне погибли 19 человек. Еще 105 получили травмы различной степени тяжести.

8:31 Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета, которое сами следователи называют военным, узнал "Коммерсант".

8:21 Воздушная тревога объявлена в ряде областей на Украине, в том числе в Киеве. Появились сообщения об атаке на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

11 октября

20:30 США осуждают российские ракетные удары, которые только укрепляют американскую решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил Байден.

19:35 В Джанкое сбит беспилотник – источник в Совмине Крыма.

18:37 Взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, сообщили РИА Новости местные жители.

18:36 Украина из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в ЕС с 11 октября – минэнерго.

17:47 Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить склады и помочь Киеву, передает Блумберг.

17:40 Казахстанское посольство призвало сограждан по возможности покинуть Украину.

16:47 Одной из особенностей удара ВС РФ по украинской инфраструктуре стало самое массовое применение стратегической авиации за всё время спецоперации, заявил Р военный эксперт Коротченко.

16:20 Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины после теракта на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской спецоперации.

14:36 Генсек НАТО Столтенберг: НАТО осуждает "ужасные и неизбирательные нападения" на гражданскую инфраструктуру на Украине.

14:30 Посольство Японии на Украине вновь призвало японских граждан, которые еще остаются в этой стране, немедленно покинуть ее территорию, когда это будет безопасно, а до тех пор не приближаться к украинским госучреждениям, военным объектам, грузовым складам.

14:12 По меньшей мере 10 человек погибли и 60 ранены в результате сегодняшних ракетных обстрелов – Национальная полиция Украины.

13:55 Медведев пообещал новые удары по Украине, отметив, что основной целью России будет "демонтаж политического режима" страны.

13:42 Обвинения Лукашенко в адрес Украины неприемлемы, ЕС призывает Белоруссию воздержаться от агрессивных действий, заявили в Еврокомиссии.

13:35 Украина закрывает 4 таможенных поста с Молдовой, сообщают местные СМИ.

13:33 Минобороны об ударе по Украине: цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

13:27 В Еврокомиссии заявили, что не доверяют официальной информации России по поводу теракта на Крымском мосту.

13:10 МИД ФРГ: здание консульства ФРГ в Киеве пострадало от российских ударов.

13:09 Путин пообещал более жесткий ответ, если Украина продолжит попытки терактов на территории России.

12:47 Песков комментируя удары по Украине, заявил, что все это происходит в рамках спецоперации и переадресовал журналистов за дальнейшими комментариями к Минобороны.

12:45 Воздушная тревога в Киеве длилась рекордные 5 часов 37 минут, сообщают украинские СМИ.

12:37 Украинские издания пишут, что воздушная тревога отменена почти во всех областях Украины, а также в Киеве.

12:30 Лукашенко поручил принять и разместить российских военных: не рассчитывайте на большую численность, но это будет не одна тысяча человек.

12:27 Австрия стала первой страной, которая призвала Россию прекратить обстрелы Киева и других городов Украины.

12:25 Глава Евродипломатии Боррель осудил атаки на Киев и пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны ЕС.

12:19 СМИ сообщают, что консульство Германии в Киеве пострадало от российского ракетного удара.

12:18 В отдельных районах Кривого Рога нет света и воды. Был поражен объект энергетики, сообщил глава военной администрации Вилкул.

12:17 МИД Молдавии вызывает посла РФ из-за трех ракет, выпущенных с кораблей в Черном море и пересекших воздушное пространство страны.

12:14 Лукашенко: "Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, сделаем все, чтобы не было".

12:13 В офисе Зеленского заявили о достигнутой договоренности провести заседание G7 завтра.

12:10 Посольство США в Киеве призвало в понедельник граждан страны, находящихся на территории Украины, покинуть эту страну, когда это будет безопасно.

12:08 Зеленский провел срочный разговор и президентом Франции Макроном. Обсуждали усиление украинской ПВО.

12:00 Молдавия заявляет, что три российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство страны в понедельник.

11:59 В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ.

11:57 Электричество отключилось на части территории Черниговской области на севере Украины.

11:55 Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней.

11:54 Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

11:52 Лукашенко заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины.

11:51 Власти Киевской области предупреждают о возможных перебоях со связью, электричеством и водоснабжением, а также советуют зарядить телефоны и запастись водой.

11:44 Кадыров на фоне ударов по Украине заявил, что теперь на все 100% доволен проведением спецоперации.

11:39 Мощный взрыв прогремел в центре Львова на западе Украины.

11:33 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины.

11:32 Харьков полностью обесточен после ударов по городу.

11:31 Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове.

11:28 Украинские СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве.

11:21 Сообщается о новых взрывах во Львове.

11:15 Путин потребовал от губернаторов держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации.

11:05 Украинские издания сообщают о взрывах в родном городе Зеленского – Кривом Роге.

10:56 Очевидцы сообщают о новых взрывах в центре Киева рядом со зданием СБУ.

10:55 Лукашенко сегодня проведет совещание с военными и силовиками.

10:53 По Днепропетровской области наносятся массивные ракетные удары – активно обстреливается железнодорожное полотно.

10:48 Во Львове энергетический коллапс – не работают городские ТЭЦ, нет воды.

10:46 Харьковское метро приостановило работу "по техническим причинам.

10:41 Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве.

10:39 В Полтавской области перебои со светом и водой.

10:38 Мэр Хмельницкого сообщил об ударе по инфраструктуре города, в областном центре нет света и воды.

10:33 Сообщают о трех взрывах в Одессе.

10:30 Курский губернатор Старовойт сообщил, что армейская группировка и территориальный гарнизон будут усилены для защиты границы и для пресечения обстрелов региона.

10:26 Украинские железные дороги сообщают о повреждении контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.

10:24 Подтверждаются массовые проблемы с доступом в интернет на Украине, сообщает Netblocks. Проблемы отмечены в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.

10:22 Сообщается о взрывах в Закарпатье.

10:20 Украинские издания сообщают о взрыве в Конотопе в Сумской области.

10:17 Три прилета по Харькову, есть попадания по объектам энергетики, сообщил мэр Игорь Терехов. В некоторых районах города пропал свет.

10:15 Движение поездов Киевского метро приостановлено на всех линиях.

10:14 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько попаданий пришлось по "объектам критической инфраструктуры".

10:07 В Ивано-Франковске и Ровно также сообщают о взрывах.

9:47 Зеленский подтвердил обстрелы Украины.

9:37 Советник главы МВД Украины сообщил, что в Киевской области также наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.

9:26 В Киеве остановлено движение поездов по красной ветке метро.

9:23 В Киеве слышны новые взрывы – Reuters.

9:09 Сообщается, что взрывы раздались также в Хмельницком, Житомире и снова в Днепре.

8:56 По данным украинской стороны, в ходе взрывов в Киеве есть раненые и погибшие.

8:53 Сообщается, что над Одессой пролетело около трех ракет. Подтверждений информации нет.

8:43 В Киеве раздалось четыре взрыва, сообщают о срабатывании ПВО. Также сообщается о взрывах в Днепропетровске.

8:22 Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие, то он подпишет "собственную предсмертную записку". По его словам, россияне должны понимать, что в этом случае главнокомандующий станет "законной военной целью".

10 октября

Новости предыдущей недели – в трансляции "Утра" за 3-9 октября.