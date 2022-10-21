Обстрелы украинской инфраструктуры продолжаются

На прошлой неделе Россия нанесла самый массированный удар по украинским территориям за все время спецоперации. Атаке были подвергнуты объекты инфраструктуры во многих регионах города, в результате чего в стране начались перебои с подачей электроэнергии.

Владимир Путин, комментируя ракетные удары, заявил, что это только часть возможного ответа России – если Украина не прекратит провокации, то атака может оказаться более серьезной.

Также ранее на военном полигоне в Белгородской области произошел теракт– во время учений погибли 11 солдат. Их расстреляли выходцы из стран СНГ, которые записались под видом добровольцев. Был ли к этому причастен Киев неизвестно.

Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 17 по 23 октября.

08:32 Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

08:15 Несколько взрывов произошло в Харькове.

07:50 Рогов заявил, что в результате украинского удара по переправе в Херсоне погибли 3 человека, ранены еще 10.

21 октября

21:47 Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине в размере около 50 млрд долларов.

21:22 России нет смысла разрушать дамбу Каховской ГЭС, это выгодно Украине – заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.

20:24 Власти Московской области не будут вводить никаких ограничений для жителей региона в связи с введением режима повышенной готовности.

20:07 Мобилизация в Запорожской области объявлена не будет, рассказали в администрации.

19:27 Почти все эскалаторы отключены в харьковском метро для экономии электроэнергии, интервал между поездами увеличен.

18:30 Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области.

18:09 "Укрэнерго" вводит ограничение потребления электроэнергии еще в трех областях Украины – Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

17:31 Дорожники начали демонтировать правую часть автодорожного полотна Крымского моста.

17:03 Мэр украинской Полтавы: в городе ввели патрулирование улиц - будут выявлять предпринимателей, которые и нарушают режим экономии электроэнергии.

16:33 Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены после введения в регионе среднего уровня реагирования.

16:07 В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили 2 ракеты HIMARS по поселку Червоный Прапор, погибли 5 сотрудников МЧС республики и аварийных служб, еще 9 ранены.

15:46 В России находятся более 600 украинских военнопленных, сказал российский постпред при ООН в Женеве.

15:21 Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО.

15:03 Белоруссия наблюдает усиление разведывательной деятельности с украинской территории.

14:10 Защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

13:46 ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Червоный Прапор в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

12:45 Войска РФ отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 20 октября.

12:10 ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться на Херсонском направлении, атаки были отражены – Стремоусов.

11:56 Силовики ЛНР обнаружили на оставленных позициях украинских войск оружейный схрон с иностранным вооружением для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил источник РИА Новости.

11:19 Обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ продолжаются, есть разрушения – власти.

09:58 Жители Херсонской области заявляют о желании с оружием в руках защищать регион от украинских войск, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, побывавший накануне в Херсоне с рабочим визитом.

09:46 ВСУ за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 155 единиц различных боеприпасов, сообщило в четверг представительство республики в СЦКК.

09:41 Пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что для уменьшения нагрузки на энергосеть временно увеличен интервал движения поездов от 11 до 13 минут, пишет РИА Новости.

08:32 ВСУ поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени, Киеву крайне важно показать значительные видимые успехи до проведения в США промежуточных выборов в конгресс, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

07:30 Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Кулемзин.

20 октября

21:47 Власти Петербурга примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры.

21:31 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о создании оперативного штаба для работы региона в режиме повышенной готовности.

21:13 Антироссийское крыло ЕС при содействии США и Британии использует любую возможность для поощрения продолжения боевых действий на Украине.

20:18 Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев "по соображениям безопасности".

19:42 Из-за введения военного положения в новых регионах могут ограничить деятельность иноагентов.

19:14 Вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края работает в обычном режиме, никаких ограничений нет.

18:48 Более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены.

18:22 Срочники не будут направляться для участия в СВО из-за введения военного положения.

18:00 В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появится территориальная оборона и соответствующие межведомственные штабы.

17:42 Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ.

17:31 Комендантский час не будет вводиться в Москве, дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу президента.

17:08 Власти Воронежской области, которая граничит с Луганской Народной Республикой, создали оперативный штаб.

16:56 Более 7 тыс человек уже выехали из Херсонской области в другие регионы России, сообщил Сальдо.

16:32 В Воронежской области пока не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению.

16:11 СБУ заявила о задержании организатора референдума в ЛНР. По данным спецслужбы, речь идет о 50-летней жительнице села Стельмаховка.

15:42 Украинские издания сообщают о новых взрывах в Киеве.

15:15 Меры реагирования в рамках военного положения будут определять главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

15:02 В приграничных с Незалежной и новыми территориями регионах введен средний уровень реагирования – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

14:47 Путин сообщил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах РФ.

14:23 Очевидцы сообщили о взрывах на левом берегу в Киеве.

14:15 Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений – глава Минобороны Израиля Бени Ганц.

13:59 Российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

13:24 Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

13:00 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

12:55 Глава офиса президента Украины отрицает, что украинские силы обстреливают Херсон.

12:42 Все украинские атаки при попытке наступления в Херсонской области отражены, линия обороны удерживается, сообщили власти региона.

12:39 Воздушная тревога объявлена в Одесской области.

12:30 Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав, заявили власти Херсонской области.

12:17 Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях.

11:42 Все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области переезжают на левобережье Днепра – Сальдо.

11:41 На новых территориях РФ потребуется 52 тысячи сотрудников полиции – глава МВД РФ Колокольцев.

11:35 На семь дней закрывается въезд гражданских лиц в Херсонскую область, сообщил Сальдо.

11:28 Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино, сообщает губернатор Белгородской области.

10:52 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

10:00 Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода, сообщает губернатор Белгородской области.

9:27 Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек, заявил врио губернатора Херсонской области Сальдо.

9:13 Минувшей ночью десант ВСУ попытался отбить ЗАЭС, атаку удалось отразить.

8:50 В районе Северной стороны Севастополя ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор.

8:31 Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции "Луч", ведутся восстановительные работы, сообщают власти.

8:21 Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее говорил о намерении "убить как можно больше русских".

19 октября

21:37 ВСУ нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской ТЭС и промзоны Энергодара из американских гаубиц.

21:24 Силовики ликвидировали самодельное взрывное устройство в поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь.

21:00 Командующий СВО Суровикин сделал важное заявление по Украине.

20:34 Объявлен добровольный выезд для жителей из ряда районов Херсонской области.

19:47 Молдавия объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий на Украине.

19:01 НАТО поставит Киеву средства борьбы с БПЛА в ближайшие дни.

18:23 ЕК предлагает Украине присоединиться к общеевропейскому механизму закупки газа.

17:58 Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на территории своей страны.

17:27 Пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ упразднены – Пасечник.

17:02 Британский министр обороны вылетел в США с необъявленным визитом для обсуждения помощи Украине.

16:36 Глава МИД Украины заявил, что Киев официально обратится к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО.

16:11 Глава МИД Украины заявил, что направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном.

15:57 На Украине начал работу интернет-магазин дров.

15:29 Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря – Хуснуллин.

15:03 2 человека погибли и 1 ранен в результате украинского ракетного удара по стадиону в Новой Каховке.

14:49 Парламент Эстонии назвал Россию страной-спонсором терроризма. Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы и Латвии.

14:07 Верховная Рада Украины признала "Чеченскую Республику Ичкерия" временно оккупированной Россией территорией.

13:46 В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины – Минобороны России.

13:28 Всем желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты.

13:17 По приграничным селам в Курской области было не меньше шести прилетов со стороны Украины, пострадала одна женщина – губернатор.

12:36 Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки, в идеале – на полгода или год – представитель Эрдогана.

12:11 Пока не планируется заявление или указ Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране – Кремль.

11:49 Зеленский заявил, что с 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций.

11:43 Два объекта критической инфраструктуры повреждены в Киеве в результате обстрелов, в части города ограничены электро– и водоснабжение, заявил Кличко.

11:33 ВСУ ведут обстрел посёлка Теткино и села Попово-Лежачи в Курской области, сообщил губернатор Старовойт.

11:20 В Белгородской области была обстреляна железнодорожная станция, есть пострадавший – губернатор.

11:07 Мэр Кривого Рога заявил о "серьезных разрушениях" в городе после ударов.

10:45 Киргизские Бакай банк и Доскредобанк приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир", свидетельствует информация на сайте банков.

9:58 Сообщают, что в Белгороде снова работает ПВО.

9:35 Электро– и водоснабжение могут отключить в Днепре из-за взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

9:31 Мэр Ивано-Франковска сообщил об атаке по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

9:29 В Днепропетровске в результате взрыва, предположительно, загорелась Приднепровская ТЭЦ.

9:17 В офисе Зеленского заявили от трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.

8:42 Украинские СМИ сообщают, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.

8:36 За 5 минут в Харькове прогремели две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий.

8:23 Взрыв произошел в пригороде Днепра – украинские СМИ. Над городом поднимаются столбы черного дыма.

8:14 Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщают власти.

18 октября

21:05 США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.

19:20 В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, сообщило Минобороны России. Украинской стороне переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ.

19:17 Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, сообщил губернатор Воробьев.

18:24 В Минобороны Белоруссии заявили, что основная задача армии республики в рамках СВО на Украине, проводимой РФ, – обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него.

17:17 ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

17:12 Интенсивность украинских обстрелов Херсонской области упала – вероятно, из-за нехватки боеприпасов, сказал Стремоусов.

16:57 Попытки сбивать запускаемые российскими войсками дроны выстрелами из автоматов свидетельствуют о полном отсутствии в Киеве системы противовоздушной обороны, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

15:56 Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене с Украиной по формуле "110 на 110".

14:45 Из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм – Минобороны Республики Беларусь.

14:23 Главы МИД ЕС утвердили тренировочную миссию для армии Украины.

13:55 Сообщают о взрывах в Житомирской и Харьковской областях.

12:22 Воздушная тревога объявлена на Украине в Николаевской, Одесской и Полтавской областях.

12:04 В Москве завершили частичную мобилизацию, сообщил Собянин.

11:49 В Одесской области на Украине в результате российского обстрела поврежден один объект инфраструктуры, сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.

11:35 Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана.

11:30 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.

11:26 Добровольцы-контрактники из Нижегородской области погибли при теракте на полигоне в Белгородской области, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

11:00 Народная милиция ЛНР заявила, что 11 ее военнослужащих вернулись домой из украинского плена.

10:24 В Харькове не работает метро, по данным местных жителей, в некоторых районах пропал свет, сообщают украинские СМИ.

10:11 Совет ЕС намерен одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для армии – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

10:10 Законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам и депутатам внесен в Госдуму – Миронов.

9:28 Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины, пишут СМИ.

9:23 В Киеве зафиксированы 4 прилета, сообщает КГГА.

9:08 Страны НАТО начали учения по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков ВВС США. Маневры пройдут над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и завершатся 30 октября.

8:38 Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе.

8:20 Киев подвергся обстрелу. По данным украинских СМИ, один из них пришелся по зданию "Укрэнерго".

17 октября

Новости предыдущей недели с 10 по 16 октября – в материале.