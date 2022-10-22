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На прошлой неделе Россия нанесла самый массированный удар по украинским территориям за все время спецоперации. Атаке были подвергнуты объекты инфраструктуры во многих регионах города, в результате чего в стране начались перебои с подачей электроэнергии.
Владимир Путин, комментируя ракетные удары, заявил, что это только часть возможного ответа России – если Украина не прекратит провокации, то атака может оказаться более серьезной.
Также ранее на военном полигоне в Белгородской области произошел теракт– во время учений погибли 11 солдат. Их расстреляли выходцы из стран СНГ, которые записались под видом добровольцев. Был ли к этому причастен Киев неизвестно.
Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 17 по 23 октября.
11:24 Шольц опроверг слухи о том, что Путин якобы обещал ему расширить конфликт на Украине.
10:34 Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
10:14 Главы МИД и Минобороны ФРГ просят выделить на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 млрд евро, пишет Der Spiegel.
9:37 Глава офиса Зеленского Ермак заявил об ударах по инфраструктурным объектам Украины.
22 октября
21:27 СК России зафиксирует и расследует факты очередных обстрелов ДНР и территории Белгородской области со стороны Украины.
19:26 Киев вводит удостоверение для граждан, которые могут "вернуться на Украину" с территории России, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
18:52 Командующий российской объединённой группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин: "Разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС".
18:04 Один человек пострадал в результате попадания снаряда в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд попал в промышленное предприятие в районе Шебекино, начался пожар.
17:40 Нейтрализованная в ЛНР группа украинских диверсантов готовила теракты на объектах инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
16:41 21 октября прошли переговоры Шойгу с главой Пентагона – вторые с начала спецоперации на Украине. Прошлые были в мае, тема обсуждения тогда была той же – актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.
15:54 Путин подписал указ о создании Координационного Совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации.
15:13 Власти Энергодара ведут восстановление квартир, пострадавших при украинских обстрелах.
15:05 10 журналистов ранены, 1 погиб при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил замглавы комиссии Общественной палаты по СМИ Малькевич.
14:31 Паромная переправа в Херсоне работает, несмотря на обстрелы со стороны Киева, вывоз населения на левый берег продолжается.
14:17 Республика располагает образцами вооружений, необходимых для защиты границы с Украиной от беспилотников – Лукашенко.
13:42 Юная журналистка ТРК "Таврия", раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом.
13:26 ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в районах ЛНР и ДНР, уничтожено 25 украинских военных.
12:44 Сильный взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины, сообщает издание Klymenko Time.
12:27 Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет "телефонную дипломатию" с Путиным и Зеленским.
12:02 СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ мирных граждан на переправе в Херсонской области.
11:31 МИД Ирана призвал сограждан покинуть Украину.
11:03 У высокопоставленных украинских чиновников обыски по делу по хищении гумпомощи, пишут местные издания.
10:39 Воздушная тревога, объявленная ранее на территории Украины, отменена.
10:22 Почти 10 тыс. мобилизованных в РФ были возвращены домой по разным причинам.
09:44 Двое сотрудников телекомпании "Таврия" погибли при обстреле переправы в Херсоне со стороны ВСУ.
09:38 Более 230 военнослужащих из ДНР находятся в плену на территории Украины – омбудсмен.
09:22 Взрывы произошли на территории одного из предприятий в Харькове.
09:01 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.
08:32 Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
08:15 Несколько взрывов произошло в Харькове.
07:50 Рогов заявил, что в результате украинского удара по переправе в Херсоне погибли 3 человека, ранены еще 10.
21 октября
21:47 Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине в размере около 50 млрд долларов.
21:22 России нет смысла разрушать дамбу Каховской ГЭС, это выгодно Украине – заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев.
20:24 Власти Московской области не будут вводить никаких ограничений для жителей региона в связи с введением режима повышенной готовности.
20:07 Мобилизация в Запорожской области объявлена не будет, рассказали в администрации.
19:27 Почти все эскалаторы отключены в харьковском метро для экономии электроэнергии, интервал между поездами увеличен.
18:30 Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области.
18:09 "Укрэнерго" вводит ограничение потребления электроэнергии еще в трех областях Украины – Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
17:31 Дорожники начали демонтировать правую часть автодорожного полотна Крымского моста.
17:03 Мэр украинской Полтавы: в городе ввели патрулирование улиц - будут выявлять предпринимателей, которые и нарушают режим экономии электроэнергии.
16:33 Меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены после введения в регионе среднего уровня реагирования.
16:07 В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили 2 ракеты HIMARS по поселку Червоный Прапор, погибли 5 сотрудников МЧС республики и аварийных служб, еще 9 ранены.
15:46 В России находятся более 600 украинских военнопленных, сказал российский постпред при ООН в Женеве.
15:21 Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО.
15:03 Белоруссия наблюдает усиление разведывательной деятельности с украинской территории.
14:10 Защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
13:46 ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Червоный Прапор в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
12:45 Войска РФ отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 20 октября.
12:10 ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться на Херсонском направлении, атаки были отражены – Стремоусов.
11:56 Силовики ЛНР обнаружили на оставленных позициях украинских войск оружейный схрон с иностранным вооружением для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил источник РИА Новости.
11:19 Обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ продолжаются, есть разрушения – власти.
09:58 Жители Херсонской области заявляют о желании с оружием в руках защищать регион от украинских войск, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, побывавший накануне в Херсоне с рабочим визитом.
09:46 ВСУ за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 155 единиц различных боеприпасов, сообщило в четверг представительство республики в СЦКК.
09:41 Пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что для уменьшения нагрузки на энергосеть временно увеличен интервал движения поездов от 11 до 13 минут, пишет РИА Новости.
08:32 ВСУ поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени, Киеву крайне важно показать значительные видимые успехи до проведения в США промежуточных выборов в конгресс, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
07:30 Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Кулемзин.
20 октября
21:47 Власти Петербурга примут меры для повышения безопасности объектов инфраструктуры.
21:31 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о создании оперативного штаба для работы региона в режиме повышенной готовности.
21:13 Антироссийское крыло ЕС при содействии США и Британии использует любую возможность для поощрения продолжения боевых действий на Украине.
20:18 Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев "по соображениям безопасности".
19:42 Из-за введения военного положения в новых регионах могут ограничить деятельность иноагентов.
19:14 Вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края работает в обычном режиме, никаких ограничений нет.
18:48 Более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены.
18:22 Срочники не будут направляться для участия в СВО из-за введения военного положения.
18:00 В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появится территориальная оборона и соответствующие межведомственные штабы.
17:42 Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ.
17:31 Комендантский час не будет вводиться в Москве, дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу президента.
17:08 Власти Воронежской области, которая граничит с Луганской Народной Республикой, создали оперативный штаб.
16:56 Более 7 тыс человек уже выехали из Херсонской области в другие регионы России, сообщил Сальдо.
16:32 В Воронежской области пока не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению.
16:11 СБУ заявила о задержании организатора референдума в ЛНР. По данным спецслужбы, речь идет о 50-летней жительнице села Стельмаховка.
15:42 Украинские издания сообщают о новых взрывах в Киеве.
15:15 Меры реагирования в рамках военного положения будут определять главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
15:02 В приграничных с Незалежной и новыми территориями регионах введен средний уровень реагирования – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
14:47 Путин сообщил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых регионах РФ.
14:23 Очевидцы сообщили о взрывах на левом берегу в Киеве.
14:15 Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений – глава Минобороны Израиля Бени Ганц.
13:59 Российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
13:24 Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
13:00 Воздушная тревога объявлена в Киеве.
12:55 Глава офиса президента Украины отрицает, что украинские силы обстреливают Херсон.
12:42 Все украинские атаки при попытке наступления в Херсонской области отражены, линия обороны удерживается, сообщили власти региона.
12:39 Воздушная тревога объявлена в Одесской области.
12:30 Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав, заявили власти Херсонской области.
12:17 Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях.
11:42 Все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области переезжают на левобережье Днепра – Сальдо.
11:41 На новых территориях РФ потребуется 52 тысячи сотрудников полиции – глава МВД РФ Колокольцев.
11:35 На семь дней закрывается въезд гражданских лиц в Херсонскую область, сообщил Сальдо.
11:28 Под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино, сообщает губернатор Белгородской области.
10:52 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внесен в базу украинского сайта "Миротворец".
10:00 Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода, сообщает губернатор Белгородской области.
9:27 Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек, заявил врио губернатора Херсонской области Сальдо.
9:13 Минувшей ночью десант ВСУ попытался отбить ЗАЭС, атаку удалось отразить.
8:50 В районе Северной стороны Севастополя ПВО сбила беспилотник, сообщил губернатор.
8:31 Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара по подстанции "Луч", ведутся восстановительные работы, сообщают власти.
8:21 Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее говорил о намерении "убить как можно больше русских".
19 октября
21:37 ВСУ нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской ТЭС и промзоны Энергодара из американских гаубиц.
21:24 Силовики ликвидировали самодельное взрывное устройство в поселке Каменск, расположенном на въезде в Мариуполь.
21:00 Командующий СВО Суровикин сделал важное заявление по Украине.
20:34 Объявлен добровольный выезд для жителей из ряда районов Херсонской области.
19:47 Молдавия объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий на Украине.
19:01 НАТО поставит Киеву средства борьбы с БПЛА в ближайшие дни.
18:23 ЕК предлагает Украине присоединиться к общеевропейскому механизму закупки газа.
17:58 Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на территории своей страны.
17:27 Пункты пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ упразднены – Пасечник.
17:02 Британский министр обороны вылетел в США с необъявленным визитом для обсуждения помощи Украине.
16:36 Глава МИД Украины заявил, что Киев официально обратится к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО.
16:11 Глава МИД Украины заявил, что направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном.
15:57 На Украине начал работу интернет-магазин дров.
15:29 Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря – Хуснуллин.
15:03 2 человека погибли и 1 ранен в результате украинского ракетного удара по стадиону в Новой Каховке.
14:49 Парламент Эстонии назвал Россию страной-спонсором терроризма. Ранее аналогичные заявления приняли парламенты Литвы и Латвии.
14:07 Верховная Рада Украины признала "Чеченскую Республику Ичкерия" временно оккупированной Россией территорией.
13:46 В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины – Минобороны России.
13:28 Всем желающим переехать в другие регионы РФ жителям Херсонской области будут выдавать жилищные сертификаты.
13:17 По приграничным селам в Курской области было не меньше шести прилетов со стороны Украины, пострадала одна женщина – губернатор.
12:36 Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки, в идеале – на полгода или год – представитель Эрдогана.
12:11 Пока не планируется заявление или указ Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране – Кремль.
11:49 Зеленский заявил, что с 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций.
11:43 Два объекта критической инфраструктуры повреждены в Киеве в результате обстрелов, в части города ограничены электро– и водоснабжение, заявил Кличко.
11:33 ВСУ ведут обстрел посёлка Теткино и села Попово-Лежачи в Курской области, сообщил губернатор Старовойт.
11:20 В Белгородской области была обстреляна железнодорожная станция, есть пострадавший – губернатор.
11:07 Мэр Кривого Рога заявил о "серьезных разрушениях" в городе после ударов.
10:45 Киргизские Бакай банк и Доскредобанк приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир", свидетельствует информация на сайте банков.
9:58 Сообщают, что в Белгороде снова работает ПВО.
9:35 Электро– и водоснабжение могут отключить в Днепре из-за взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
9:31 Мэр Ивано-Франковска сообщил об атаке по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.
9:29 В Днепропетровске в результате взрыва, предположительно, загорелась Приднепровская ТЭЦ.
9:17 В офисе Зеленского заявили от трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.
8:42 Украинские СМИ сообщают, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.
8:36 За 5 минут в Харькове прогремели две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий.
8:23 Взрыв произошел в пригороде Днепра – украинские СМИ. Над городом поднимаются столбы черного дыма.
8:14 Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщают власти.
18 октября
21:05 США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
19:20 В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, сообщило Минобороны России. Украинской стороне переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ.
19:17 Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, сообщил губернатор Воробьев.
18:24 В Минобороны Белоруссии заявили, что основная задача армии республики в рамках СВО на Украине, проводимой РФ, – обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него.
17:17 ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
17:12 Интенсивность украинских обстрелов Херсонской области упала – вероятно, из-за нехватки боеприпасов, сказал Стремоусов.
16:57 Попытки сбивать запускаемые российскими войсками дроны выстрелами из автоматов свидетельствуют о полном отсутствии в Киеве системы противовоздушной обороны, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
15:56 Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене с Украиной по формуле "110 на 110".
14:45 Из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм – Минобороны Республики Беларусь.
14:23 Главы МИД ЕС утвердили тренировочную миссию для армии Украины.
13:55 Сообщают о взрывах в Житомирской и Харьковской областях.
12:22 Воздушная тревога объявлена на Украине в Николаевской, Одесской и Полтавской областях.
12:04 В Москве завершили частичную мобилизацию, сообщил Собянин.
11:49 В Одесской области на Украине в результате российского обстрела поврежден один объект инфраструктуры, сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.
11:35 Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана.
11:30 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.
11:26 Добровольцы-контрактники из Нижегородской области погибли при теракте на полигоне в Белгородской области, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
11:00 Народная милиция ЛНР заявила, что 11 ее военнослужащих вернулись домой из украинского плена.
10:24 В Харькове не работает метро, по данным местных жителей, в некоторых районах пропал свет, сообщают украинские СМИ.
10:11 Совет ЕС намерен одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для армии – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
10:10 Законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам и депутатам внесен в Госдуму – Миронов.
9:28 Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины, пишут СМИ.
9:23 В Киеве зафиксированы 4 прилета, сообщает КГГА.
9:08 Страны НАТО начали учения по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков ВВС США. Маневры пройдут над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и завершатся 30 октября.
8:38 Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе.
8:20 Киев подвергся обстрелу. По данным украинских СМИ, один из них пришелся по зданию "Укрэнерго".
17 октября
Новости предыдущей недели с 10 по 16 октября – в материале.
При необходимости военные могут сокрушить корабли США