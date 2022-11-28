Как проходит спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
С 24 февраля продолжаются боевые действия на Украине после решения российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине. После ударов по критической инфраструктуре наступление ВСУ замедлилось, однако коллективный Запад продолжает накачивать Украину вооружением.
Российская сторона, тем временем, продолжает наносить удары по инфраструктуре противника, выводя из строя подстанции.
08:35 Запорожская АЭС в Энергодаре остается под контролем России, заявили в администрации города в ответ на сообщения ряда СМИ.
07:45 Накачка оружием Украины может сорвать планы США по поставкам вооружений Тайваню, пишет WSJ со ссылкой на источники. Значительные поставки Киеву уже ограничили возможности Пентагона.
28 ноября
После атак по инфраструктуре на очереди кое-что еще