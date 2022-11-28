Как проходит спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн

Россия продолжает выводить из строя инфраструктуру противника

С 24 февраля продолжаются боевые действия на Украине после решения российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине. После ударов по критической инфраструктуре наступление ВСУ замедлилось, однако коллективный Запад продолжает накачивать Украину вооружением.

Российская сторона, тем временем, продолжает наносить удары по инфраструктуре противника, выводя из строя подстанции.

08:35 Запорожская АЭС в Энергодаре остается под контролем России, заявили в администрации города в ответ на сообщения ряда СМИ.

07:45 Накачка оружием Украины может сорвать планы США по поставкам вооружений Тайваню, пишет WSJ со ссылкой на источники. Значительные поставки Киеву уже ограничили возможности Пентагона.

28 ноября