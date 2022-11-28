Как проходит спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн
MOD Russia/www.globallookpress.com
Россия продолжает выводить из строя инфраструктуру противника

С 24 февраля продолжаются боевые действия на Украине после решения российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине. После ударов по критической инфраструктуре наступление ВСУ замедлилось, однако коллективный Запад продолжает накачивать Украину вооружением.

Российская сторона, тем временем, продолжает наносить удары по инфраструктуре противника, выводя из строя подстанции. 

08:35 Запорожская АЭС в Энергодаре остается под контролем России, заявили в администрации города в ответ на сообщения ряда СМИ.

07:45 Накачка оружием Украины может сорвать планы США по поставкам вооружений Тайваню, пишет WSJ со ссылкой на источники. Значительные поставки Киеву уже ограничили возможности Пентагона.

28 ноября

новости партнеров

Россия ударит по экономике: генерал раскрыл новый план Путина по Украине

После атак по инфраструктуре на очереди кое-что еще

Одна роковая фраза навсегда рассорила Россию и Венгрию

Будапешт пошел на поводу у Запада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей