Последние новости СВО на Украине с 19 по 25 декабря. Онлайн

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На прошлой неделе Евросоюз ввел против России девятый пакет санкций из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Он включал в себя персональные рестрикция, ограничения против российских банков и ряд торговых мер. В Брюсселе заявили, что на этот шаг пошли, чтобы "ослабить способность российского правительства финансировать агрессию против Украины".
Российские власти, в свою очередь, указывают, что завершение СВО будет возможно только после достижения всех целей, поставленных в Москве, а не из-за давления Запада.
Все новости спецоперации на Украине за неделю с 19 по 25 декабря – в трансляции "Утра".
10:11 Греческий гражданин задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, пишет местная пресса. По ее данным, речь идет о 39-летнем "сыне дипломата", якобы получавшем "миллионы", в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".
9:41 Часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, была ночью уничтожена – Пушилин.
9:30 Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников Белого Дома.
9:02 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря, сообщила Росавиация.
8:54 В Белом доме ожидают замедления помощи Украине со стороны Конгресса США, сообщили источники Politico.
8:29 Великобритания поставит Украине боеприпасы еще на 304 млн долларов.
8:26 Ночью по Киеву был нанесен удар, повреждены несколько объектов "критической инфраструктуры".
19 декабря
Европейцев все больше раздражает украинский президент