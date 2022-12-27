Спецоперация ВС России на Украине: главные события с 26 декабря по 1 января. Онлайн

Спецоперация ВС России на Украине: главные события с 26 декабря по 1 января. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
Ожесточенные бои продолжаются

Армия России ежедневно выполняет задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Высокоточными ударами уничтожаются позиции Вооруженных сил Незалежной, ВС РФ громят украинских боевиков и наемников. Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что никаких ограничений по финансовой поддержке армии сейчас нет. Все силы брошены на обеспечение безопасности нашей страны.

Такое заявление вызвало большой переполох в западном сообществе. Кроме того, Владимир Владимирович объявил, что мощная российская ракета "Сармат" вскоре встанет на боевое дежурство. Зарубежные эксперты уверены, что это говорит о начале поворотного момента в СВО.

Тем временем, украинские боевики продолжают вопиющие провокации. В понедельник, 26 декабря, была осуществлена атака на военный аэродром "Энгельс" под Саратовом. В результате нападения трое наших военнослужащих погибли. Главные события спецоперации на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".

9:14 В Макеевке объявили план "Перехват" из-за убийства семьи из восьми человек, сообщил мэр города.

8:45 США и НАТО хотят победы над Россией "на поле боя" для уничтожения нашей страны – Лавров.

8:18 В направлении Кременной ВС РФ отбили попытку прорыва украинских боевиков. В состав штурмовых групп входили и иностранные наемники. Среди нападавших есть убитые и раненые

7:53 Генсек ООН готов быть посредником в конфликте на Украине только если все стороны согласятся, заявили в офисе Гутерриша о "Мирном саммите".

27 декабря

21:13 Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника – глава МИД Украины.

19:44 ВСУ несут "ужасающие потери" в зоне спецоперации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор – по словам эксперта, украинская армия потеряла около 150 тысяч человек убитыми и ранеными.

19:21 В подразделениях 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которые обороняются на Марьинском направлении, украинские морпехи идут на осознанный обман командования, чтобы спасти свою жизнь – они  докладывают командованию бригады о понесенных потерях, завышая данные о погибших. Тем самым пытаются убедить своих командиров в том, что потеряли боеспособность и требуют срочной замены, пишут СМИ.

18:40 ВСУ обстреляли Майорск и Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

18:09 Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике.

16:54 ФСБ опубликовала имена членов украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной на границе с Брянской областью.

16:09 Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Харьковской области Украины, пишут СМИ.

14:37 Ликвидирована украинская диверсионная группа, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область, сообщили в ФСБ.

14:28 Поселок Суворово под Одессой переименовали в Бессарабское.

14:11 В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому.

13:50 Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет ВСУ в ЛНР.

13:48 ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении, заняты выгодные рубежи.

13:17 Аварийные отключения электричества действуют 26 декабря в украинской столице, а так же в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Харьковской областях.

12:20 Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины.

11:47 Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в Артемовске в ДНР – до батальона в сутки – НМ ЛНР.

11:32 Снайперская винтовка Чукавина уже поставляется в зону проведения спецоперации на Украине.

10:57 Сообщения украинских СМИ о якобы взятии Кременной в ЛНР бойцами Вооруженных сил Украины ложны – НМ ЛНР.

10:23 FT: действия Суровикина (укрепление линии фронта и успешная переброска войск из Херсона) снизили шансы ВСУ на успешное зимнее наступление на Южном направлении.

09:48 Семьям военнослужащих, погибших при предотвращении удара украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс, окажут необходимую помощь, 

09:03 Разведка ЛНР получила информацию, что военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ, начали массово саботировать приказы командования. 

08:12 На военном аэродроме Энгельс в Саратовской области был сбит украинский беспилотник.

26 декабря

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