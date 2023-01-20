Спецоперация России на Украине: главные события со 16 по 22 января. Онлайн

Военная инфраструктура Незалежной планомерно уничтожается высокоточными ударами

С наступлением нового года на территории украинского государства продолжились ожесточенные бои. На регулярной основе в городах Незалежной фиксируют прилеты по важным объектам инфраструктуры.

В конце прошлой неделе стало известно о мощных ракетных ударах по территории Киева, Киевской области, Харькова, подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области и другим украинским регионам. В ряде городов пострадали критически важные объекты инфраструктуры.

Одним из главных событий прошлой недели стало долгожданное освобождение города Соледар, расположенного в многострадальной Донецкой народной республике. Наши войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. "Утро" ведет онлайн-трансляцию главных событий СВО.

08:03 Двое из трех солдат ВСУ, получивших ранения в зоне проведения спецоперации, не выживают в украинских госпиталях из-за несвоевременного оказания медицинской помощи – Марочко.



20 января



21:33 Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине – это 500 млн евро, передает венгерская радиостанция RMF FM.

19:53 Правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатской области.

19:20 Зеленский на пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что поставлять ВСУ танки готовы многие страны Европы, однако они ждут разрешения стран-производителей.

19:10 Немецкий концерн Rheinmetall может без ущерба обороноспособности бундесвера поставить на Украину в 2023 году более 100 танков Leopard 2, Leopard 1 и британскую модель Challenger 1, если правительство Германии поставит такую задачу — Handelsblatt.

18:00 В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч боеприпасов – СМИ.

17:59 Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции – СМИ.

16:42 Запад превратил Украину в плацдарм для дальнейшего освоения постсоветского пространства, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии по итогам переговоров в Минске.

14:17 Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 60 военных.



14:10 Воздушная тревога отменена во всех областях Украины спустя почти два часа



13:34 Зеленский считает украинскую систему противовоздушной обороны слабым местом.

13:17 Швеция отправит на Украину самоходные артиллерийские установки Archer, сообщило Шведское радио.



12:54 Полицейские задержали в Херсонской области двух информаторов ВСУ, передававших украинской стороне сведения о перемещении российских войск.



12:20 Чем раньше Зеленский проявит готовность учитывать требования России, тем скорее всё закончится, заявил Песков.



11:44 Новый министр обороны Германии заявил, что ФРГ не является стороной конфликта, но будет поддерживать Киев военными поставками.



11:12 Варшава может передать танки Leopard Киеву и без согласия Германии.



10:32 Пригожин заявил, что населенный пункт Клещеевка под Артемовском взят под контроль.

09:24 НАТО завтра собирается обсуждать на базе Рамштайн поставку на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

08:43 Взрыв прозвучал утром в городе Николаеве на юге Украины – СМИ.



08:03 Подразделения ВСУ начали использовать промышленные БПЛА для нанесения ударов крупнокалиберными боеприпасами.

19 января



20:44 Американские СМИ сообщают, что Вашингтон в ближайшие дни может объявить о выделении Украине одного из самых больших пакетов военной помощи.

19:57 Шольц на вопрос о поставках Украине танков Leopard заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с РФ.

16:47 На Украине повреждено больше половины всех энергообъектов, заявил премьер страны Шмыгаль.По его словам, восстановления также требует около 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов, а убытки достигают "сотен миллиардов долларов".

15:43 У РФ есть все основания называть сегодняшний киевский режим неонацистским – Владимир Путин.

14:47 Генсек ООН заявил, что пока не видит перспектив для серьезных мирных переговоров между Москвой и Киевом.

14:33 Мишустин: сейчас в первую очередь надо организовать ежедневное восполнение военной техники, чтобы у солдат было все необходимое для решения задач.

14:05 Генсек ООН признался, что нынешняя геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо за всю его жизнь.

13:28 Странам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны, заявил замгенсека альянса.

13:20 Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре.

13:13 Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль в ДНР – Минобороны РФ.

13:12 Склад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и "Град" уничтожен под Краматорском.

13:09 Лавров заявил, что встреча Нарышкина с главой ЦРУ Бернсом в прошлом году состоялась по просьбе Байдена.

12:43 РФ не будет бегать за США с предложениями "давайте дружить" – Лавров.



12:25 Кабмин Украины подтверждает гибель министра Дениса Монастырского, его зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича в авиакатастрофе в Броварах.

12:21 Погибший в результате крушения вертолета в Броварах глава МВД Украины Монастырский летел в одну из горячих точек, заявили в офисе Зеленского.



12:03 Сбербанк начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, офисы откроются в первом полугодии, сообщили в пресс-службе.

11:52 Погиб еще один ребенок в Броварах – уже трое детей стали жертвами авиакатастрофы. Всего 18 жертв, сообщили власти Киевской области.



11:38 Речи о переговорах с Зеленским быть не может, заявил Лавров. По его словам, Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, но пока их не было.

11:29 Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, среди них 3 детей, пострадали 26 человек, включая 12 детей.

11:15 В результате крушения вертолета в Броварах Киевской области погибли 16 человек, среди которых 2 детей и 9 пассажиров вертолета.

11:09 Сбежавший из зоны СВО дизертир был убит при задержании, сообщает Baza.

11:07 Мировой кризис назревал задолго до того, как Россия начала СВО, заявил Лавров. По его словам, то, что происходит сейчас на Украине – результат многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против Российской Федерации.

10:45 США передадут Украине около 300 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, которые хранились на американских складах в Израиле.

9:52 Вертолет или беспилотник упал в районе города Бровары в Киевской области, сообщают местные СМИ. Там произошел взрыв.

9:30 В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего с оружием из части из зоны СВО, пишет Baza.

9:22 ВСУ выпустили 3 снаряда калибром 155 мм по Киевскому району Донецка – СЦКК ДНР.

8:30 Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская ракета не попала бы в жилой дом в Днепре, если бы ее не сбила украинская система ПВО, которая, по его словам, находилась в жилом квартале. Небензя назвал это "нарушением гуманитарного права".

7:58 Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс – госсекретарь США Блинкен.

18 января

20:39 Миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Ровенскую АЭС, сообщил Гросси. В ближайшее время, по его словам, сотрудники агентства будут на всех украинских атомных станциях, окажут техническую помощь.

20:11 Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение, сообщает Bloomberg.

19:46 Рудник №7 в Соледаре полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК "Вагнер" – СМИ

18:28 Украинские войска во вторник в 17.40 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

18:14 Министр иностранных дел Австрии заявил, что конфликт на Украине однажды закончится, а Россия всегда останется частью европейской истории и культуры – глава МИД призывал сохранять чувство меры в отношении Москвы.

17:18 Украинские военнослужащие укрепляют фортификационные сооружения на границе с Белоруссией – телеканал NBC.

17:01 Офис президента Украины принял отставку Арестовича с поста советника, сообщил пресс-секретарь Зеленского.

14:37 Сотрудниками ФСБ России в Северной Осетии задержан местный житель, который передавал украинской разведке данные о движении войск.

13:56 ВСУ обстреляли село в Валуйском горокруге – пострадал один человек.

13:40 Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия" – глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

13:24 "Эта польская дуда". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "позорищем" Давосский форум, где вместо экономических вопросов обсуждается поставка танков на Украину.

13:02 Предложения Минобороны РФ по увеличению численности Вооруженных сил, с которыми концептуально согласился Владимир Путин, связаны с "войной, которую страны коллективного Запада" ведут против России – Песков.

12:44 Кличко после встречи с вице-канцлером Германии в Давосе заявил, что "положительные решения" о передаче вооружения приняты.

12:05 Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности.

12:03 Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 млн в течение 2023 – 2026 годов. Министр отметил, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, увеличить число полигонов, нарастить объемы подготовки специалистов.

11:47 ЕС перевел Украине первые три миллиарда евро в рамках программы кредитной помощи на 18 миллиардов евро на 2023 год.

11:20 Правовое управление Госдумы не одобрило законопроект, который предусматривает освобождение от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук.

10:47 Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж ПВО им не удалось, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

10:27 Пушилин заявил о весомых успехах в Марьинке, отметил, что скоро населенный пункт перейдет под полный контроль российских военных.

10:14 Число погибших при взрыве гранаты в Белгородской области выросло до 7 человек – источник РЕН ТВ.

10:06 Соледар полностью освобожден – штаб теробороны ДНР.

9:18 В Киеве, Одессе и Днепре продолжаются экстренные отключения света.

8:48 Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ старшине Сафину посмертно.

8:02 Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

7:46 Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

17 января

21:50 Взрывы слышны в Харьковской области Украины. Об этом сообщает издание "Страна".

21:03 Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг признал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать Россию, и отверг идею полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ – СМИ.

20:24 Мобильная связь от операторов РФ работает на всех новых территориях – Минцифры РФ.

20:18 Украина и Россия ведут переговоры о большом обмене, под который может попасть тысяча человек. Об этом заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч, сообщает CNN Turk.

19:54 Появились и видеокадры, подтверждающие освобождение станции Соль штурмовиками ЧВК "Вагнер".

19:33 Великобритания направит на Украину бронетранспортеры "Бульдог" – министр обороны.

19:20 Несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и более 80 беспилотников были переданы украинским военным в Артемовске, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

19:08 Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет Р-3С "Орион" ВМС Германии над акваторией Балтийского моря – Минобороны РФ.

19:01 ЕС запасается российским дизтопливом перед вступлением в силу эмбарго и потолка цен на нефтепродукты, сообщают СМИ.

18:02 Запланированные на 17 января переговоры между Лавровым и главой МИД Ирана перенесены на более поздний срок – МИД РФ.

17:15 Путин впервые высказался по рождественскому перемирию, которое отвергла Украина. В разговоре с Эрдоганом назвал это "примером лицемерной политики Киева".

17:01 Сообщается о новых прилетах ракет по центру Херсона.

16:29 Вопрос передачи Киеву финских танков Leopard зависит от позиции ФРГ – Минобороны Финляндии.



16:03 Глава министерства обороны технического правительства Болгарии Николай Милков заявил, что ничего не знает о партии самолетов Су-25, которые, согласно появившейся в СМИ информации, были проданы в страны НАТО для дальнейшей передачи Украине.

14:44 ПВО и Черноморский флот сбили сегодня 10 из 10 украинских беспилотников, поврежденных объектов нет – глава Севастополя.



14:18 Армия России уничтожила более 30 украинских военных за сутки на купянском направлении.



14:03 Пушилин поручил в кратчайшие сроки рассмотреть возможность выплаты единовременной матпомощи всем эвакуированным жителям Соледара.



13:37 Поставка Западом танков Украине не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа – Песков.



13:11 Губернатор Севастополя заявил, что ПВО сбила уже 7 беспилотников над морем, никакие объекты в самом городе или в акватории не повреждены.



12:57 Мэр Донецка заявил, что 4 городских района сейчас под массированным обстрелом украинских войск, работает ПВО.



12:32 Первые танки Challenger 2, скорее всего, появятся на Украине с иностранными экипажами – Леонков.



12:03 Губернатор Севастополя заявил, что в общей сложности над морем сбиты три беспилотника, ПВО продолжает отражать атаку.



11:45 Певец SHAMAN на выходных дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске и пообещал целый тур по Новороссии.



11:23 Системы ПВО сбили беспилотник над морем на подлете к аэродрому Бельбек в Севастополе.



10:43 В центре Донецка прозвучало как минимум два взрыва.



10:22 МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине ради предотвращения "ядерной аварии во время текущего конфликта.



10:03 Украинские силовики, убегая в панике из Соледара, бросили там большое количество оружия и боеприпасов, в том числе натовского производства – НМ ДНР.



09:34 Воздушная тревога на Украине отменена.



09:10 В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу.



08:36 Президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.



08:04 США начали на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных.

16 января

