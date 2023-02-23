Раскрыта причина проблем между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ

Военные столкнулись недопониманием из-за боеприпасов

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин несколько дней назад пожаловался, что его бойцы стали страдать от снарядного голода. Решить проблему никак не выходит – военное руководство России не может принять никаких решений на этот счет, а отдельные генералы иногда даже нарушают воинские законы, чтобы обеспечить ЧВК боеприпасами.

Пригожин утверждает, что ему намекают, будто бы нужно перед кем-то извиниться за свои слова, и тогда проблему решат в короткий срок. Однако причин для этого он не видит.

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский утверждает, что в действительности серьезных проблем между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ нет – бойцов обеспечивают припасами, но не на том уровне, который был ранее.

По его словам, подразделения ВС РФ завидовали, что у вагнеровцев есть собственная фронтовая авиация, им в сутки выдавали два "Искандера" и один "Калибр". Также они негодовали, когда ЧВК получали одобрение заявок на 2,5 тыс птуров для учений. При этом комбат отметил, что все понимали – не каждое подразделение даже при таком уровне снабжения может выдать подобный "Вагнеру" результат.

"Сейчас парни по снабжению стали, как все, и больше всего удручает не то, что конкретно их опустили до общих норм, а то, что эти общие нормы не позволяют давать нужный результат", – пояснил Ходаковский.

Он утверждает, что под Угледаром перед наступлением армия сокращала до минимума суточный расход, чтобы накопить запас хотя бы на первый день наступления. Но для подавления сопротивления противника этого было недостаточно, что привело к плохим последствиям.