Артиллерия работает на упреждение

Вооруженные силы Украины демонстрируют активность на запорожском направлении. По словам командира одного из артрасчета "Мсты-Б", артиллерии приходится больше работать, чтобы подавить движение врага.

Артрасчеты должны работать на опережение, чтобы погасить инициативу ВСУ еще "в зародыше",

Коллективный Запад – в частности, Белый дом – торопит Киев с контрнаступлением. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что начало наступит с прекращением распутицы.

Одно из вероятных направление – Запорожская область, где противник может выйти на берег Азовского моря для перерезания сухопутного коридора в Крым.

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин оценивал численность группировки вооруженных сил Украины, подготовленной для контрнаступления, примерно в 200 тыс. человек.