Зеленский выбрал место для нового удара по России

Зеленский выбрал место для нового удара по России
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыт главный секрет контрнаступления ВСУ
Артиллерия работает на упреждение

Вооруженные силы Украины демонстрируют активность на запорожском направлении. По словам командира одного из артрасчета "Мсты-Б", артиллерии приходится больше работать, чтобы подавить движение врага.

Артрасчеты должны работать на опережение, чтобы погасить инициативу ВСУ еще "в зародыше",

Коллективный Запад – в частности, Белый дом – торопит Киев с контрнаступлением. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что начало наступит с прекращением распутицы.

Одно из вероятных направление – Запорожская область, где противник может выйти на берег Азовского моря для перерезания сухопутного коридора в Крым.

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин оценивал численность группировки вооруженных сил Украины, подготовленной для контрнаступления, примерно в 200 тыс. человек. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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