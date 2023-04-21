ВС России вышли на последний рубеж ВСУ в Бахмуте

ВС России вышли на последний рубеж ВСУ в Бахмуте
MOD Russia/www.globallookpress.com
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Основная трасса, по которой проходило снабжение ВСУ, простреливается

Украинская группировка в Бахмуте лишена основной трассы, по которой проходило ее снабжение – по информации военных корреспондентов, "вагнеровцы" держат под контролем трассу О0506, связывающую город и Часов Яр.

Именно по этой трассе шла переброска украинских подразделений в город. Военные эксперты уже берут на себя смелость утверждать, что Бахмут находится под 90-процентным контролем российских сил. Штурмовые подразделения "Вагнера" отбивают попытки противника контратаковать.

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин указывает, что заявлять о котле, в который, по ряду данных, попали ВСУ, преждевременно. В настоящее время в городе идут тяжелые бои.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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