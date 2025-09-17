ВСУ пошли на штурм Курской области

Бои начались возле поселка Теткино

Украинская ДРГ предприняла попытку проникнуть вглубь Курской области. Минувшим утром диверсанты подошли к границе в районе поселка Теткино, попытавшись сперва провести разведывательную работу. Однако их вовремя заметили российские солдаты.

Сообщается, что в ходе боев солдаты ВСУ были разгромлены, а пересечения границы допущено не было. По предварительным данным, в составе группы было три человека.

Информацию о попытке прорваться внутрь России также подтвердили в Минобороны РФ. По заявлению ведомства, противника, приближающегося к границе, уничтожили мотострелки группировки "Север". В министерстве отметили, что, несмотря на ликвидацию ДРГ, украинцы все еще пытаются подобраться к российской территории.

Накануне ВСУ атаковали Курскую область – там был зафиксирован самый массовый налет беспилотников. Из 87 дронов, уничтоженных над территорией России, порядка 30 пришлось на приграничный регион.