ВСУ пошли на штурм Курской области

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Украинская ДРГ предприняла попытку проникнуть вглубь Курской области. Минувшим утром диверсанты подошли к границе в районе поселка Теткино, попытавшись сперва провести разведывательную работу. Однако их вовремя заметили российские солдаты.
Сообщается, что в ходе боев солдаты ВСУ были разгромлены, а пересечения границы допущено не было. По предварительным данным, в составе группы было три человека.
Информацию о попытке прорваться внутрь России также подтвердили в Минобороны РФ. По заявлению ведомства, противника, приближающегося к границе, уничтожили мотострелки группировки "Север". В министерстве отметили, что, несмотря на ликвидацию ДРГ, украинцы все еще пытаются подобраться к российской территории.
Накануне ВСУ атаковали Курскую область – там был зафиксирован самый массовый налет беспилотников. Из 87 дронов, уничтоженных над территорией России, порядка 30 пришлось на приграничный регион.
В Вашингтоне готовятся ввести новые жесткие меры против Москвы
В Европе сильно недовольны состоявшимися маневрами у границ НАТО