Собянин поблагодарил Минобороны за высочайшую эффективность ПВО

Собянин поблагодарил Минобороны за высочайшую эффективность ПВО

Глава российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК заявил, что система противовоздушной обороны, обеспечивающая защиту Москвы от дронов, демонстрирует очень высокую эффективность.

Он выразил благодарность главному оборонному ведомству нашей страны и Армии РФ за ответственный подход к выполнению поставленных перед ними задач, подчеркнув, что городские власти оказывают всю необходимую поддержку для повышения эффективности этой важнейшей работы.

"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать им и повышать их эффективность. Будем бороться дальше", – подчеркнул мэр.

Источник: РБК ✓ Надежный источник

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