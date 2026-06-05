Собянин поблагодарил Минобороны за высочайшую эффективность ПВО

Глава российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК заявил, что система противовоздушной обороны, обеспечивающая защиту Москвы от дронов, демонстрирует очень высокую эффективность.

Он выразил благодарность главному оборонному ведомству нашей страны и Армии РФ за ответственный подход к выполнению поставленных перед ними задач, подчеркнув, что городские власти оказывают всю необходимую поддержку для повышения эффективности этой важнейшей работы.

"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать им и повышать их эффективность. Будем бороться дальше", – подчеркнул мэр.