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Украинские беспилотники продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы, при этом одним из основных направлений остается Москва.
Очередные дроны, направлявшиеся к столице, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
"Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".
После падения обломков на место прибыли сотрудники экстренных и профильных служб. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте происшествия и проводят все необходимые мероприятия по устранению его последствий.
Многие политики хорошо понимают, к чему идет дело