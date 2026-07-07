Силы ПВО Минобороны сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Украинские беспилотники продолжают предпринимать попытки атаковать российские регионы, при этом одним из основных направлений остается Москва.

Очередные дроны, направлявшиеся к столице, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".

После падения обломков на место прибыли сотрудники экстренных и профильных служб. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте происшествия и проводят все необходимые мероприятия по устранению его последствий.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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