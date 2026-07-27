Собянин: Силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА на подлете к Москве

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Украинские военные продолжают предпринимать практически ежедневные попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Одним из основных направлений таких ударов по-прежнему остается Москва. Очередную атаку удалось своевременно предотвратить благодаря работе российских средств противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".
После отражения атаки места падения обломков оперативно оцепили. На территории продолжают работать сотрудники экстренных и профильных служб, которые обследуют район происшествия и устраняют последствия падения беспилотников.
Военный четко разложил все по полочкам
Расследование длится уже несколько лет