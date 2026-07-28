Собянин: С 20:30 27 июля к Московскому региону летело более 390 БПЛА

Противник не прекращает попытки атаковать Москву

Украинские беспилотники продолжают почти ежедневно предпринимать попытки атаковать российские регионы. Одним из основных направлений остается Москва. Очередной массированный налет врага был успешно отражен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве", – написал глава Москвы в своем канале в "Максе".

После уничтожения беспилотников на места падения их обломков прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время специалисты обследуют территорию, устраняют последствия атаки и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.