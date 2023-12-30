Ученые нашли легкий способ бросить курить

От пагубной привычки давно пора избавиться

В последнее время встретить курящего человека на улице достаточно сложно, так как эта привычка давно вышла из моды. Однако, к сожалению, некоторым людям до сих пор сложно справиться с пагубным пристрастием. Зарубежные ученые выяснили, что может помочь в борьбе с тягой к сигаретам.



Портал "Ридлайф.ру" рассказал о любопытном исследовании, которое провели австрийские эксперты. Они выявили, что быстрая ходьба помогает избавиться от потребности покурить. Специалисты провели исследование, в котором разделили испытуемых на три группы.



Одни каждый день в быстром темпе прогуливались по улице, другие занимались на беговой дорожке, а третьи обходились без физических нагрузок. В итоге стало известно, что быстрая ходьба помогает справиться с желанием покурить, а также повышает настроение и дает заряд позитивных эмоций.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось хитрым способом поддержать желудок во время традиционных новогодних перееданий.

