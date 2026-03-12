Где найти невролога в Москве? Рейтинг клиник

Все больше пациентов обращаются за медицинской помощью в платные клиники, желая быстро получать консультации любых узких специалистов, иметь доступ к самым современным методикам диагностики и лечения. Одновременно, каждый человек опасается стать клиентом центра, где на первый план выходит не помощь пациентам, а продажа услуг (коммерческий интерес).

В последние годы выросло число обращений к врачам-неврологам. Пациентам требуется профессиональная помощь в восстановлении после инфарктов, инсультов, коронавирусной инфекции, а также травм и ранений – все эти патологии негативно сказываются на состоянии нервной системы и общем статусе организма.

Мы подготовили рейтинг наиболее сильных клиник в Москве по направлению неврологии. Рейтинг основывается на анализе открытых источников, где можно ознакомиться с ассортиментом услуг, а также с реальными отзывами пациентов.

Центр доктора Бубновского

Центр доктора Бубновского специализируется на реабилитации пациентов с помощью метода кинезитерапии. Кинезитерапия – это вид лечебной физической культуры (ЛФК), где основным средством лечения являются специально подобранные, целенаправленные движения. Метод применяется при заболеваниях позвоночника, суставов, для реабилитации после травм и операций, а также для коррекции осанки.

Центр предлагает несколько программ:

Здоровая осанка.

Здоровое сердце и сосуды (реабилитация после инфаркта и инсульта).

Реабилитация после Covid-19.

Красивая осанка (подходит для детей и подростков).

Здоровое тело и коррекция веса.

Есть дополнительные услуги: УЗИ-диагностика, физиотерапевтические процедуры, тейпирование, массаж.

Сайт – https://bubnovsky.org/

Отзывы

Отзывы пациентов подчеркивают, что им удалось добиться положительной динамики в реабилитации на фоне неэффективности стандартной медикаментозной терапии. Инструкторов хвалят за чуткость, внимание, умение работать с пациентами "на одной волне".

ГК Evolutis Clinic

ГК Evolutis Clinic объединяет в себе два медицинских центра, которые успешно помогают людям с различными неврологическими проблемами. Доступны все основные виды диагностики: цифровая рентгенография, МРТ на высокопольных томографах, УЗИ-системы экспертного класса, электронейромиография, регистрация потенциалов. Обширная диагностическая база позволяет успешно справляться со многими заболеваниями центральной и периферической нервной системы, включая реабилитацию после травм, ранений, ДЦП у взрослых пациентов.

Преимущество Evolutis Clinic – это слаженная работа команды специалистов. Клиника практикует мультидисциплинарный подход. Пациент получает не просто работу с неврологом, а единую, интегрированную программу, где усилия всех специалистов (физиотерапевтов, мануальных терапевтов, инструкторов и врачей ЛФК) скоординированы для достижения общей цели – максимально возможного улучшения качества жизни.

Доступны следующие направления реабилитации: лечебная гимнастика, мануальная терапия, профессиональный медицинский массаж, рефлексотерапия, современные инъекционные методики (протезы синовиальной жидкости, блокады), различные виды рефлексотерапии.

Пациенты могут рассчитывать на индивидуальные занятия гимнастикой с квалифицированными инструкторами. В клинике оборудованы залы с профессиональными тренажерами и инвентарем.

Сайт – https://evolutis.clinic/

Отзывы

В отзывах преобладает высоко положительная оценка. Клиника воспринимается как уютное, современное и клиентоориентированное заведение с высоким уровнем сервиса, что для частной медицины является критически важным. Один из самых частых и ценных для пациентов аспектов, который говорит о политике клиники – отсутствие навязывания лишних услуг.

Центр Дикуля

Центр Дикуля позиционирует себя как как экспертную, технологически оснащенную клинику. Здесь есть аппараты УЗИ, МРТ, КТ, рентгенография, компьютерно-оптическая диагностика. На своем сайте центр заявляет, что лечит остеохондроз и его осложнения, хронические боли в спине и головные боли, последствия травм – это и есть основные запросы, к которым пациенты обращаются к неврологу.

Доступные средства реабилитации по направлению неврологии: физиотерапия, иглорефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, тракционная терапия, аппаратная терапия, ЛФК.

Сайт – https://www.dikul.net/

Отзывы

В отзывах пациентов отмечается компетентность и внимательность специалистов. Пациенты ценят возможность в одном месте пройти диагностику и получить консультацию. Одновременно, часть отзывов указывает, что цены в центре выше средних по рынку, а специалисты сразу рекомендуют обширный и дорогостоящий комплекс обследований и процедур. Это указывает на недостаточно персонализированный сервис.

СМ-Клиника

СМ-Клиника – многопрофильная сеть, которая предоставляет медицинские услуги по принципу "семейной медицины", для взрослых и детей. Сеть обладает собственными дневными и круглосуточными стационарами. Неврология – одно из направлений сети. Здесь пациентам доступны основные виды диагностики: МРТ, КТ, УЗИ, рентгенография, ЭНМГ, ЭЭГ, лабораторные исследования. Используемые методы реабилитации: лечебная физкультура, акупунктура, физиотерапия, мануальная терапия и медицинский массаж, медикаментозная терапия.

Сайт – https://www.smclinic.ru/

Отзывы

Клиника воспринимается как современный центр. Врачей хвалят за компетентность и внимательность. Среди слабых сторон отмечаются нежелания помочь в нестандартной ситуации со стороны специалистов регистратуры и колл-центра. Есть жалобы на расхождение, озвученной по телефону и фактической стоимости услуги.

МЕДСИ

МЕДСИ – сеть, включающая многопрофильные медицинские центры, специализированные клиники (онкологические, детские, стоматологические), поликлиники и стационары.

Основные направления в неврологии: лечение болевых синдромов, сосудистых патологий, нейродегенеративных болезней, периферических нарушений, нарушений сна и последствий травм. Диагностика проводится на МРТ, КТ, УЗИ, ЭНМГ, ЭЭГ, лабораторные тесты.

Лечение включает как медикаментозную терапию, так и процедуры: блокады под контролем УЗИ, физиотерапию, рефлексотерапию, остеопатию, мануальную терапию и массаж, ЛФК.

Сайт – https://medsi.ru/

Отзывы

Трудности, с которыми, по отзывам, сталкиваются пациенты МЕДСИ – невнимательное отношение со стороны администраторов, опоздания специалистов, короткие приемы врачей ввиду их загруженности, длительные ожидания как приемов, так и результатов обследований. Тем не менее, позитивные отзывы преобладают: можно встретить благодарности за внимательность врачей и их умение объяснять свои действия.

Клиника лечения позвоночника и суставов доктора Длина

Центр занимается лечением дегенеративных заболеваний позвоночника и их неврологических осложнений, хронических болевых синдромов, спортивных травм, головных болей. Доступные услуги:

диагностика: МРТ, УЗИ, функциональная оценка движений, мануально-мышечное тестирование;

медикаментозная терапия с использованием инъекционных методик;

физиотерапия;

остеопатия;

кранио-сакральная терапия;

кинезио-баланс и лечебная физкультура;

биопунктура с препаратом Тамерит.

Сайт – https://doctordlin.ru/

Отзывы

Пациенты подчеркивают компетентность, опыт врачей, внимательный и доброжелательный персонал. Также отмечается "почти домашняя" атмосфера (чай, забота, диалог). Как критика, упоминается ценовая политика. Лечение, особенно комплексное с диагностикой, требует серьезных финансовых затрат.

Клиника доктора Ткачева

Клиника доктора Ткачева специализируется на лечении остеохондроза и его осложнений, грыж и протрузий с использованием уникального метода модулируемой резорбции. Предлагаемые услуги:

инъекционное лечение;

физиотерапевтические процедуры;

медицинский массаж;

иглорефлексотерапия;

кинезиотейпирование.

В центре не проводятся стандартные диагностические исследования, необходимые для планирования реабилитации (рентген, МРТ, УЗИ). Можно пройти только элейтронейромиографию – оценку функционального поражения мышц и нервов.

Сайт – https://tkachevmoscow.ru/

Отзывы

По отзывам, большинство пациентов выражает удовлетворенность, им удается достичь цели, снизить или убрать болевой синдром. Одновременно отмечается, что реабилитация может занять 3 месяца и более, а врачи подчеркивают, что каждый случай уникален, и гарантий на полное рассасывание грыж нет.

Клиника доктора Епифанова

Клиника специализируется на лечении грыж позвоночника и суставов без операции. Используется авторская методика, основанная на достижении явления резорбции грыжи. Разработчиком методики является Антон Епифанов – невролог, спортивный врач, мануальный терапевт.

Основные услуги:

консультации врачей;

физиотерапия;

массаж;

инъекции;

лечебная физкультура;

радиочастотная абляция (малоинвазивная методика);

индивидуальные реабилитационные программы.

В клинике не проводятся диагностические исследования, но при этом можно получить расшифровку своих МРТ-снимков.

Сайт – https://epifanov.clinic/

Отзывы

Ключевые сильные стороны, отмечаемые пациентами: детальный сбор анамнеза, профессионализм врачей, внимательность. Отдельно хвалят администраторов за вежливость, помощь и отзывчивость. Упоминается, что стоимость лечения озвучивается заранее и выдается распечатанный график с ценами.

Заключение

Выбирая медицинский центр, в первую очередь, определитесь, какой спектр услуг вас интересует, – необходим полный пакет вместе с диагностикой и консультациями узких специалистов, или вы уже обследованы и хотите уделить время только реабилитации (ЛФК, физиотерапия и пр.). Обратите внимание на свежие отзывы пациентов. Насторожить должны жалобы на агрессивное навязывание услуг, несоответствие цен заявленным на сайте или по телефону, лечение без предварительных обследований, слабая организация работы клиники (задержки, очереди, отмены записей).

Если вы нашли "свою" клинику и "своего" врача, неукоснительно выполняйте все рекомендации. Курс реабилитации должен быть пройден в полном объеме, это залог успеха лечения.