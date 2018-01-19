У американского лидера много общего с Никитой Хрущевым

Недавно американские врачи нашли у президента США Дональда Трампа несколько серьезных психических расстройств. Проанализировав его бессвязную речь, забывчивость,ухудшение тонкой моторики специалисты забили тревогу и посоветовали срочно обратиться за помощью. Ну, а чтобы рекомендация не пропадала зря, они даже создали петицию, которую подписали более 70 врачей. В том, что могло случиться с одним из гениальных предпринимателей мира попробовал разобраться гипнолог, психиатр Геннадий Гончаров.

"Трамп невероятно харизматичный человек. Безусловно, можно говорить и об его эксцентричности. Но разве история не знает политиков такого плана? Например, Никита Хрущев, для которого не представляло никакой сложности снять перед большой аудиторией ботинок и постучать им по трибуне. Я не считаю Трампа неумный человеком, вряд ли бы глупец смог построить такую бизнес-империю как он", - начал он.

По словам Гончарова, Трамп – великий переговорщик: там, где у других опустятся руки, он сможет договориться и выторговать себе приемлемые условия и прочие бонусы.

"Он человек непьющий, верующий, он как будто бы приехал из американской глубинки: у него есть моральные ценности, понятные большинству его земляков. Подозреваю, что именно по этой причине за него и проголосовало большинство на выборах. Он олицетворение американского народа со всеми его достоинствами и недостатками: бесшабашный, веселый, но при этом хитрюга, когда ему это выгодно, и, конечно же, делец с большой буквы. В общем-то, он полностью соответствует выражению: какой президент – такой и народ", - считает психолог.

"На мой взгляд, в Трампе присутствует некое "двойное дно". Он может разыграть спектакль, который вызовет, с одной стороны, смех, с другой – бурю негодования, но цель этого спектакля – не эпатаж. Я уверен, что это лишь отвлекающий маневр, чтобы достичь желаемого. Трамп может пожертвовать малым, например, сдать своего советника, для того, чтобы получить большее. За любым его действием прослеживается выгода для себя или для его страны", - заключил Гончаров.







