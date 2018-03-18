Путин обогнал конкурентов

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По данным Центральной избирательной комиссии, за Путина отдали голоса 76,65%. Это рекордный результат в истории проведения выборов.
На втором месте с показателем 11,82 % оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, замыкает тройку лидеров лидер ЛДПР Владимир Жириновский ( 5, 68%).
Итоги голосования еще не окончательные. Подсчет бюллетеней продолжается в 17 субъектах РФ.
Ксения Собчак набирает 1,6% и оказалась на четвертом месте, после с результатом около 1% Григорий Явлинский, далее Борис Титов (0,75%).
Цифры еще могут меняться по мере обработки бюллетеней, но это уже не сильно скажется на итоговом результате.
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