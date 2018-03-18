Путин обогнал конкурентов

По результатам обработки 99% бюллетеней, действующий глава государства лидирует на выборах президента

По данным Центральной избирательной комиссии, за Путина отдали голоса 76,65%. Это рекордный результат в истории проведения выборов.

На втором месте с показателем 11,82 % оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, замыкает тройку лидеров лидер ЛДПР Владимир Жириновский ( 5, 68%).



Итоги голосования еще не окончательные. Подсчет бюллетеней продолжается в 17 субъектах РФ.

Ксения Собчак набирает 1,6% и оказалась на четвертом месте, после с результатом около 1% Григорий Явлинский, далее Борис Титов (0,75%).

Цифры еще могут меняться по мере обработки бюллетеней, но это уже не сильно скажется на итоговом результате.