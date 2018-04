Дональд Трамп 2 апреля рассказал об увеличении финансирования американской армии детям, которые пришли на лужайку к Белому дому, чтобы принять участие в ежегодном празднике катания яиц (Easter egg roll).

Видеоролик выступления президента опубликован на странице CNN в Twitter. Трамп выступил с балкона, рядом с ним стояла его жена Мелания и пасхальный кролик в очках.

В своей речи президент США подчеркнул, что американская экономика стала еще сильнее, а армия очень скоро достигнет невиданных высот, ведь на ее нужды выделено очень много денег. "Просто подумайте о 700 млрд долларов, именно столько получат военные в этом году", – заключил Трамп.

President Trump touts the economy and the military at the annual White House Easter egg roll https://t.co/8hEYKAaKXx