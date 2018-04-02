В пасхальной речи Трамп заговорил о войне
Дональд Трамп 2 апреля рассказал об увеличении финансирования американской армии детям, которые пришли на лужайку к Белому дому, чтобы принять участие в ежегодном празднике катания яиц (Easter egg roll).
Видеоролик выступления президента опубликован на странице CNN в Twitter. Трамп выступил с балкона, рядом с ним стояла его жена Мелания и пасхальный кролик в очках.
В своей речи президент США подчеркнул, что американская экономика стала еще сильнее, а армия очень скоро достигнет невиданных высот, ведь на ее нужды выделено очень много денег. "Просто подумайте о 700 млрд долларов, именно столько получат военные в этом году", – заключил Трамп.
President Trump touts the economy and the military at the annual White House Easter egg roll https://t.co/8hEYKAaKXx— CNN Politics (@CNNPolitics) 2 апреля 2018 г.
Катание яиц проходит ежегодно в первый понедельник после Пасхи на Южной лужайке Белого дома. На праздник приглашаются дети до 13 лет вместе с родителями. Мальчики и девочки участвуют в необычном соревновании: катают крашеные яйца большими деревянными ложками.
В 2018 году Пентагон получит финансирование в размере 700 млрд долларов, в 2019 – еще 686 миллиардов.
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