Британская королева Елизавета II неважно себя чувствует, поэтому не сможет присутствовать на праздничной службе в соборе Святого Павла.

Об этом сообщается в твиттере агентства Reuters. На церемонии, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия, Ее Величество будет представлять герцог Кентский.



Королева, которой в апреле исполнилось 92 года, является самой старой царствующей особой в мире, она правит рекордные 66 лет, напоминает "Газета.ру".

Queen Elizabeth, 92, feeling 'under the weather' and will miss St Paul's service https://t.co/95Nm9s6q0j pic.twitter.com/PT3r9Kunto