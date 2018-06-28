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Королеве Елизавете II стало плохо

Елизавета II Фото: GLOBAL LOOK press/Andy Rowland
Самочувствие самого старого монарха в мире сильно ухудшилось

Британская королева Елизавета II неважно себя чувствует, поэтому не сможет присутствовать на праздничной службе в соборе Святого Павла.

Об этом сообщается в твиттере агентства Reuters. На церемонии, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия, Ее Величество будет представлять герцог Кентский.

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Королева, которой в апреле исполнилось 92 года, является самой старой царствующей особой в мире, она правит рекордные 66 лет, напоминает "Газета.ру".


Валентина МАЙОРОВА
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