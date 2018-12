Ум и талант – качества, которые, по мнению американского лидера, выделяют заместителя госсекретаря Соединенных Штатов на общем фоне. Так же он отметил "скорость" некогда секс-символа телеканала FoxNews. Правда, что именно Трамп имел под этим словом – живость, прыть или что-то еще – непонятно.

Между тем мистер президент прочит Хезер Науэрт должность постоянного представителя США при ООН. Сегодня, 7 декабря, он объявил, что выдвинет ее кандидатуру на этот пост. Обещание вместе с поздравлением от хозяина Белого дома появились на его странице в Twitter.

I am pleased to announce that Heather Nauert, Spokeswoman for the United States Department of State, will be nominated to serve as United Nations Ambassador. I want to congratulate Heather, and thank Ambassador Nikki Haley for her great service to our Country!