Представлять США в Организации будет экс-телеведущая Хезер Науэрт

Ум и талант – качества, которые, по мнению американского лидера, выделяют заместителя госсекретаря Соединенных Штатов на общем фоне. Так же он отметил "скорость" некогда секс-символа телеканала FoxNews. Правда, что именно Трамп имел под этим словом – живость, прыть или что-то еще – непонятно.

Между тем мистер президент прочит Хезер Науэрт должность постоянного представителя США при ООН. Сегодня, 7 декабря, он объявил, что выдвинет ее кандидатуру на этот пост. Обещание вместе с поздравлением от хозяина Белого дома появились на его странице в Twitter.

I am pleased to announce that Heather Nauert, Spokeswoman for the United States Department of State, will be nominated to serve as United Nations Ambassador. I want to congratulate Heather, and thank Ambassador Nikki Haley for her great service to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.

Науэрт "очень талантлива", "ее все уважают", заявил президент журналистам, передает FoxNews. Впрочем, и 48-летняя экс-ведущая всегда лестно отзывалась о нем. Она никогда не скрывала политических предпочтений, а, когда работала на ТВ, была любимицей Трампа.

На прошлой работе красотка гордо носила звание "лучшие ноги телеканала". Ее яркая внешность в сочетании с политической карьерой у многих вызывает улыбку. Вот и сейчас нового посла никто не воспринимает всерьез.

"Еще одна ..., которая умеет читать по бумажке и не имеет своего мнения", – прокомментировала сообщение интернет-пользовательница.

"ЕГЭ по географии сдала???", – поинтересовался другой.

ЕГЭ по географии сдала??? — юрий щербич (@yesury54) 7 декабря 2018 г.

Многим известны байки об интеллектуальных способностях эффектной блондинки. Ее географические и исторические ляпы разобраны на цитаты. Так, одно из последних своих заявлений Науэрт гласит, что 85 лет назад Иосиф Сталин намеренно морил голодом украинцев и фактически уничтожал народ, что сейчас повторяет и Кремль.

Науэрт также считают "неопытной" и в дипломатических кругах.

Об уходе с поста полпреда при ООН Никки Хейли Трамп объявил еще в октябре. Тогда он пообещал, что имя преемницы назовет до января следующего года. Эту должность в том числе прочили его дочери Иванке.