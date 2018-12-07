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Трамп раскрыл имя нового постпреда при ООН

Фото: www.globallookpress.com
Представлять США в Организации будет экс-телеведущая Хезер Науэрт

Ум и талант – качества, которые, по мнению американского лидера, выделяют заместителя госсекретаря Соединенных Штатов на общем фоне. Так же он отметил "скорость" некогда секс-символа телеканала FoxNews. Правда, что именно Трамп имел под этим словом – живость, прыть или что-то еще – непонятно. 

Между тем мистер президент прочит Хезер Науэрт должность постоянного представителя США при ООН. Сегодня, 7 декабря, он объявил, что выдвинет ее кандидатуру на этот пост. Обещание вместе с поздравлением от хозяина Белого дома появились на его странице в Twitter.

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Науэрт "очень талантлива", "ее все уважают", заявил президент журналистам, передает FoxNews. Впрочем, и 48-летняя экс-ведущая всегда лестно отзывалась о нем. Она никогда не скрывала политических предпочтений, а, когда работала на ТВ, была любимицей Трампа. 

На прошлой работе красотка гордо носила звание "лучшие ноги телеканала". Ее яркая внешность в сочетании с политической карьерой у многих вызывает улыбку. Вот и сейчас нового посла никто не воспринимает всерьез. 

"Еще одна ..., которая умеет читать по бумажке и не имеет своего мнения", – прокомментировала сообщение интернет-пользовательница.

"ЕГЭ по географии сдала???", – поинтересовался другой.

Многим известны байки об интеллектуальных способностях эффектной блондинки. Ее географические и исторические ляпы разобраны на цитаты. Так, одно из последних своих заявлений Науэрт гласит, что 85 лет назад Иосиф Сталин намеренно морил голодом украинцев и фактически уничтожал народ, что сейчас повторяет и Кремль. 

Науэрт также считают "неопытной" и в дипломатических кругах. 

Об уходе с поста полпреда при ООН Никки Хейли Трамп объявил еще в октябре. Тогда он пообещал, что имя преемницы назовет до января следующего года. Эту должность в том числе прочили его дочери Иванке.

Оксана ПОДТУРКИНА
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