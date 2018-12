На радость всем: постпред США в ООН лишилась голоса

Официальный представитель США в Организации объединенных наций Никки Хейли поделилась своими неприятностями: из-за болезни она утратила возможность говорить.

"Я проснулась утром и потеряла голос. Уверена, что многие страны это сделает счастливыми", – написала Хейли в своем блоге Twitter.

Под своим постом Хейли поставила хэштег "МойМужЛюбитЭто".

I woke up this morning and have lost my voice. I’m sure that will make many countries happy. #MyHusbandLovesThis