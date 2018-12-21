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На радость всем: постпред США в ООН лишилась голоса

Фото: www.globallookpress.com
Известная противница России с иронией отнеслась к своей проблеме

Официальный представитель США в Организации объединенных наций Никки Хейли поделилась своими неприятностями: из-за болезни она утратила возможность говорить.

"Я проснулась утром и потеряла голос. Уверена, что многие страны это сделает счастливыми", – написала Хейли в своем блоге Twitter.

Под своим постом Хейли поставила хэштег "МойМужЛюбитЭто".

Американский дипломат подала в отставку в октябре этого года, до конца декабря она должна покинуть свой пост в ООН. Fox News ранее сообщал, что вместо Хейли постпредом США в международной организации может стать спикер Госдепартамента Хизер Науэрт.

Хейли неоднократно резко высказывалась в адрес России. По ее словам, Россия не является другом США и никогда им не станет.

Валентина МАЙОРОВА
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