На радость всем: постпред США в ООН лишилась голоса

Известная противница России с иронией отнеслась к своей проблеме

Официальный представитель США в Организации объединенных наций Никки Хейли поделилась своими неприятностями: из-за болезни она утратила возможность говорить.

"Я проснулась утром и потеряла голос. Уверена, что многие страны это сделает счастливыми", – написала Хейли в своем блоге Twitter.

Под своим постом Хейли поставила хэштег "МойМужЛюбитЭто".

I woke up this morning and have lost my voice. I’m sure that will make many countries happy. #MyHusbandLovesThis — Nikki Haley (@nikkihaley) 21 декабря 2018 г.

Американский дипломат подала в отставку в октябре этого года, до конца декабря она должна покинуть свой пост в ООН. Fox News ранее сообщал, что вместо Хейли постпредом США в международной организации может стать спикер Госдепартамента Хизер Науэрт.

Хейли неоднократно резко высказывалась в адрес России. По ее словам, Россия не является другом США и никогда им не станет.

