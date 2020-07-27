Перед консервацией необходимо тщательно подготовить посуду и овощи

Консервированный перец по своей популярности не уступает маринованным огурцам или томатам – хозяйки с удовольствием закрывают его на зиму. Овощи можно оставить свежими, добавив к ним ароматные специи и травы, а можно заранее обжарить с помидорами и луком, чтобы получилась любимая многими закуска – лечо.

Каким бы ни был рецепт сладких перцев, закрывать их нужно правильно, чтобы овощи не испортились за зиму. Главные секреты по консервированию – в материале "Утро.ру".

Правила консервирования болгарского перца

Чтобы банки не вздулись, они должны быть стерильными. Все приспособления для закрутки нужно тщательно вымыть и просушить. Посуду лучше обдать кипятком.

Стерилизовать банки опытные хозяйки советуют перед самой закруткой, так как через час процедуру придется повторять заново. Кипятить их нужно около 10 минут.

Овощи также следует тщательно подготовить. Перцы должны быть хорошо вымыты, а все испорченные места и плодоножки необходимо обрезать. Если по рецепту в банку добавляют помидоры, то лучше выбирать плоды без трещин.

Рецепт болгарского перца в маринаде на зиму

Существует множество рецептов для консервации перцев. Один из них – в медовом маринаде, благодаря которому закуска приобретает пряный сладковатый вкус.

Ингредиенты: перец – 3 кг, жидкий мед – 250 мл, уксус 9% – 130 мл, растительное масло – 250 мл, черный перец горошком – 15 шт., гвоздика – 58 шт.

Пошаговый рецепт приготовления перцев

Овощи очищаем от семян и режем на небольшие кусочки. Банки стерилизуем. В 1,5 л воды вливаем мед, уксус, масло для маринада. Добавляем соль и специи, а затем доводим жидкость до кипения.

На 3 мин опускаем перец в кипящий маринад, а затем неплотно выкладываем овощи в банку. Заливаем закуску медовым соусом и закатываем крышкой.

Перцы в пряном маринаде с медом и гвоздикой готовы!

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно закрывать овощи, чтобы не взрывались банки.